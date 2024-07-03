Песков раскрыл детали переговоров Путина и Си

Песков: Путин и Си Цзиньпин пришли к выводу, что без РФ мира на Украине не будет
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Владимир Путин и Си Цзиньпинь подписали документы, си цзиньпин, путин владимир
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили взаимодействие между странами, а также затронули тему Украины, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности недавних переговоров российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем, которые прошли в Китае. В частности, лидеры государств пришли к выводу, что без участия России никакие переговоры по Украине не будут иметь перспективы. Также главы обсудили двусторонние отношения между Москвой и Пекином в целом.

«Предметно обсудили двусторонние отношения. Все области и обменялись мнениями по региональным проблемам. В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия. Намечены планы для дальнейшего взаимодействия», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Визит Владимира Путина в Китай состоялся 16—17 мая 2024 года. По итогам переговоров лидеры стран подписали совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений между ними. URA.RU писало подробности с поездки Путина в отдельном материале.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности недавних переговоров российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем, которые прошли в Китае. В частности, лидеры государств пришли к выводу, что без участия России никакие переговоры по Украине не будут иметь перспективы. Также главы обсудили двусторонние отношения между Москвой и Пекином в целом. «Предметно обсудили двусторонние отношения. Все области и обменялись мнениями по региональным проблемам. В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия. Намечены планы для дальнейшего взаимодействия», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. Визит Владимира Путина в Китай состоялся 16—17 мая 2024 года. По итогам переговоров лидеры стран подписали совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений между ними. URA.RU писало подробности с поездки Путина в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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