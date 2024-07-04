Никита Михалков: в России есть список «нерукопожатных деятелей культуры»

К списку нерукопожатных можно отнести деятелей культуры, которые работают в России и при этом не поддерживают политику государства. Об этом сообщил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
«Да, конечно. Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал», — заявил Михалков, отвечая на вопрос есть ли в России условный список нерукопожатных знаменитостей. Его слова передает ТАСС.
Председатель Союза кинематографистов добавил, что уехавшие деятели культуры видны. Однако те, кто остается в стране, чтобы не терять заработок, являются «нерокопожатными». По словам Михалкова, ему грустно, что таких людей не видят или специально не хотят видеть в России. Он добавил, что если человек живет в стране, то он должен бороться с проблемами, которые в ней возникают, а не отказываться от поддержки политики своего государства.
Ранее URA.RU в своем материале писало, что у уехавших из страны российских звезд есть определенные проблемы на новом месте жительства. Так, комик Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов) получил штраф в ОАЭ за негативные высказывания о гражданах и власти в России. В свою очередь, на блогера и музыканта Даню Милохина напали в центре Тбилиси, потому что он хотел заглянуть в открытое окно.
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