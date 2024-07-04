Никита Михалков: в России есть список «нерукопожатных деятелей культуры»

04 июля 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Михалков заявил о наличии в России условного списка нерукопожатных звезд Фото: Владимир Андреев © URA.RU К списку нерукопожатных можно отнести деятелей культуры, которые работают в России и при этом не поддерживают политику государства. Об этом сообщил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Статья по теме Где обосновались знаменитости, уехавшие из РФ после начала СВО «Да, конечно. Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал», — заявил Михалков, отвечая на вопрос есть ли в России условный список нерукопожатных знаменитостей. Его слова передает ТАСС. Председатель Союза кинематографистов добавил, что уехавшие деятели культуры видны. Однако те, кто остается в стране, чтобы не терять заработок, являются «нерокопожатными». По словам Михалкова, ему грустно, что таких людей не видят или специально не хотят видеть в России. Он добавил, что если человек живет в стране, то он должен бороться с проблемами, которые в ней возникают, а не отказываться от поддержки политики своего государства. Ранее URA.RU в своем материале писало, что у уехавших из страны российских звезд есть определенные проблемы на новом месте жительства. Так, комик Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов) получил штраф в ОАЭ за негативные высказывания о гражданах и власти в России. В свою очередь, на блогера и музыканта Даню Милохина напали в центре Тбилиси, потому что он хотел заглянуть в открытое окно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К списку нерукопожатных можно отнести деятелей культуры, которые работают в России и при этом не поддерживают политику государства. Об этом сообщил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. «Да, конечно. Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал», — заявил Михалков, отвечая на вопрос есть ли в России условный список нерукопожатных знаменитостей. Его слова передает ТАСС. Председатель Союза кинематографистов добавил, что уехавшие деятели культуры видны. Однако те, кто остается в стране, чтобы не терять заработок, являются «нерокопожатными». По словам Михалкова, ему грустно, что таких людей не видят или специально не хотят видеть в России. Он добавил, что если человек живет в стране, то он должен бороться с проблемами, которые в ней возникают, а не отказываться от поддержки политики своего государства. Ранее URA.RU в своем материале писало, что у уехавших из страны российских звезд есть определенные проблемы на новом месте жительства. Так, комик Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов) получил штраф в ОАЭ за негативные высказывания о гражданах и власти в России. В свою очередь, на блогера и музыканта Даню Милохина напали в центре Тбилиси, потому что он хотел заглянуть в открытое окно.