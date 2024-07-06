«Аэрофлот»: пассажиров, не успевших на самолет из-за урагана, бесплатно переоформят на другие рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» предпринимает меры по переоформлению билетов для пассажиров, которые не успели на свои рейсы из-за урагана в Московском регионе. Потерявшим стыковки и не успевшим на регистрацию пассажирам предлагается бесплатное переоформление на ближайшие рейсы. Более 80% рейсов уже отправлены.
«По состоянию на 17:00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено», — отметили представители компании в своем telegram-канале. Там же отметили, что «Аэрофлот» и службы аэропорта активно работают над стабилизацией полетного плана, который был нарушен из-за плохих погодных условий.
В связи с отменами и переносами рейсов, вызванными неблагоприятными погодными условиями, «Аэрофлот» обеспечивает пассажиров, ожидающих вылета в аэропорту Шереметьево, необходимым сервисом в соответствии с федеральными правилами и стандартами компании. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево на 7 июля были аннулированы семь полетов авиакомпании «Аэрофлот» и четыре были отложены. Все аннулированные полеты относятся к внутренним маршрутам по России. 6 июля после 16:00 по московскому времени было отложено двадцать восемь вылетов группы «Аэрофлот».
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