«Аэрофлот»: пассажиров, не успевших на самолет из-за урагана, бесплатно переоформят на другие рейсы

«Аэрофлот»: более 80% рейсов, задержанных из-за урагана, уже отправлено
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В аэропорту "Шереметьево" на 7 июля были аннулированы семь полетов авиакомпании «Аэрофлот»
В аэропорту "Шереметьево" на 7 июля были аннулированы семь полетов авиакомпании «Аэрофлот» Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» предпринимает меры по переоформлению билетов для пассажиров, которые не успели на свои рейсы из-за урагана в Московском регионе. Потерявшим стыковки и не успевшим на регистрацию пассажирам предлагается бесплатное переоформление на ближайшие рейсы. Более 80% рейсов уже отправлены.

«По состоянию на 17:00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено», — отметили представители компании в своем telegram-канале. Там же отметили, что «Аэрофлот» и службы аэропорта активно работают над стабилизацией полетного плана, который был нарушен из-за плохих погодных условий.

В связи с отменами и переносами рейсов, вызванными неблагоприятными погодными условиями, «Аэрофлот» обеспечивает пассажиров, ожидающих вылета в аэропорту Шереметьево, необходимым сервисом в соответствии с федеральными правилами и стандартами компании. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево на 7 июля были аннулированы семь полетов авиакомпании «Аэрофлот» и четыре были отложены. Все аннулированные полеты относятся к внутренним маршрутам по России. 6 июля после 16:00 по московскому времени было отложено двадцать восемь вылетов группы «Аэрофлот».

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Авиакомпания «Аэрофлот» предпринимает меры по переоформлению билетов для пассажиров, которые не успели на свои рейсы из-за урагана в Московском регионе. Потерявшим стыковки и не успевшим на регистрацию пассажирам предлагается бесплатное переоформление на ближайшие рейсы. Более 80% рейсов уже отправлены. «По состоянию на 17:00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено», — отметили представители компании в своем telegram-канале. Там же отметили, что «Аэрофлот» и службы аэропорта активно работают над стабилизацией полетного плана, который был нарушен из-за плохих погодных условий. В связи с отменами и переносами рейсов, вызванными неблагоприятными погодными условиями, «Аэрофлот» обеспечивает пассажиров, ожидающих вылета в аэропорту Шереметьево, необходимым сервисом в соответствии с федеральными правилами и стандартами компании. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации. Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево на 7 июля были аннулированы семь полетов авиакомпании «Аэрофлот» и четыре были отложены. Все аннулированные полеты относятся к внутренним маршрутам по России. 6 июля после 16:00 по московскому времени было отложено двадцать восемь вылетов группы «Аэрофлот».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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