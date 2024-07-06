Врач рассказала о пользе поцелуев

Врач Тен: поцелуи снижают боль и укрепляют зубы

06 июля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя Фото: Размик Закарян © URA.RU Поцелуи играют огромную роль в пользе для нашего организма: во время поцелуя происходит выброс гормонов, уменьшаются болевые ощущения, падает уровень холестерина в крови и укрепляется эмаль зубов. Об этом рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. «Во время поцелуя дыхание партнеров учащается, кровеносные сосуды расширяются, в результате чего их тела интенсивнее насыщаются кислородом. Происходит выброс гормонов адреналина и окситоцина, головной мозг активно производит гормоны счастья эндорфины, что, в частности, повышает уровень удовлетворенности человека и уменьшает болевые ощущения», — передает слова Тен «РИА Новости». По словам эксперта, уровень гормона стресса кортизола снижается, и из-за этого падает уровень холестерина в крови. А в слюне во время поцелуя повышается уровень кальция и фосфора, что укрепляет эмаль зубов. Ранее сообщалось, что поцелуи наоборот негативно сказываются на здоровье, потому что они могут привести как к похудению, так и к ожирению. Связано это с тем, что при поцелуях люди обмениваются микрофлорой, которая может либо ускорять процесс переработки пищи, либо напротив замедлять его. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поцелуи играют огромную роль в пользе для нашего организма: во время поцелуя происходит выброс гормонов, уменьшаются болевые ощущения, падает уровень холестерина в крови и укрепляется эмаль зубов. Об этом рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. «Во время поцелуя дыхание партнеров учащается, кровеносные сосуды расширяются, в результате чего их тела интенсивнее насыщаются кислородом. Происходит выброс гормонов адреналина и окситоцина, головной мозг активно производит гормоны счастья эндорфины, что, в частности, повышает уровень удовлетворенности человека и уменьшает болевые ощущения», — передает слова Тен «РИА Новости». По словам эксперта, уровень гормона стресса кортизола снижается, и из-за этого падает уровень холестерина в крови. А в слюне во время поцелуя повышается уровень кальция и фосфора, что укрепляет эмаль зубов. Ранее сообщалось, что поцелуи наоборот негативно сказываются на здоровье, потому что они могут привести как к похудению, так и к ожирению. Связано это с тем, что при поцелуях люди обмениваются микрофлорой, которая может либо ускорять процесс переработки пищи, либо напротив замедлять его.