Врач рассказала о пользе поцелуев

Врач Тен: поцелуи снижают боль и укрепляют зубы
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Городская романтика. Екатеринбург, поцелуй, пара, отношения, романтика, любовь
6 июля отмечается Всемирный день поцелуя Фото:

Поцелуи играют огромную роль в пользе для нашего организма: во время поцелуя происходит выброс гормонов, уменьшаются болевые ощущения, падает уровень холестерина в крови и укрепляется эмаль зубов. Об этом рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

«Во время поцелуя дыхание партнеров учащается, кровеносные сосуды расширяются, в результате чего их тела интенсивнее насыщаются кислородом. Происходит выброс гормонов адреналина и окситоцина, головной мозг активно производит гормоны счастья эндорфины, что, в частности, повышает уровень удовлетворенности человека и уменьшает болевые ощущения», — передает слова Тен «РИА Новости».

По словам эксперта, уровень гормона стресса кортизола снижается, и из-за этого падает уровень холестерина в крови. А в слюне во время поцелуя повышается уровень кальция и фосфора, что укрепляет эмаль зубов.

Ранее сообщалось, что поцелуи наоборот негативно сказываются на здоровье, потому что они могут привести как к похудению, так и к ожирению. Связано это с тем, что при поцелуях люди обмениваются микрофлорой, которая может либо ускорять процесс переработки пищи, либо напротив замедлять его.

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Поцелуи играют огромную роль в пользе для нашего организма: во время поцелуя происходит выброс гормонов, уменьшаются болевые ощущения, падает уровень холестерина в крови и укрепляется эмаль зубов. Об этом рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. «Во время поцелуя дыхание партнеров учащается, кровеносные сосуды расширяются, в результате чего их тела интенсивнее насыщаются кислородом. Происходит выброс гормонов адреналина и окситоцина, головной мозг активно производит гормоны счастья эндорфины, что, в частности, повышает уровень удовлетворенности человека и уменьшает болевые ощущения», — передает слова Тен «РИА Новости». По словам эксперта, уровень гормона стресса кортизола снижается, и из-за этого падает уровень холестерина в крови. А в слюне во время поцелуя повышается уровень кальция и фосфора, что укрепляет эмаль зубов. Ранее сообщалось, что поцелуи наоборот негативно сказываются на здоровье, потому что они могут привести как к похудению, так и к ожирению. Связано это с тем, что при поцелуях люди обмениваются микрофлорой, которая может либо ускорять процесс переработки пищи, либо напротив замедлять его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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