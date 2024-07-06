Пушилин: 13 мирных жителей пострадали при обстрела ВСУ в Донецке

06 июля 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Пушилин сообщил о повреждениях домов в Александровке, Никитовском районе Горловки Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки ВСУ в Донецке пострадали 13 мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. «13 мирных жителей сегодня пострадали вследствие украинской агрессии», — написал Пушилин в telegram-канале. Он сообщил, что в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников ВФУ в Кировском районе Донецка ранены женщина и два мужчины. Пострадавшие есть в Петровском, Никитовском и Центрально-Городском районах. Также Пушилин сообщил о повреждениях домов в Александровке, Никитовском районе Горловки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки ВСУ в Донецке пострадали 13 мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. «13 мирных жителей сегодня пострадали вследствие украинской агрессии», — написал Пушилин в telegram-канале. Он сообщил, что в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников ВФУ в Кировском районе Донецка ранены женщина и два мужчины. Пострадавшие есть в Петровском, Никитовском и Центрально-Городском районах. Также Пушилин сообщил о повреждениях домов в Александровке, Никитовском районе Горловки.