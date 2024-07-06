Стало известно, когда Залужный выйдет на новую службу

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный начнет работу в качестве посла Украины в Великобритании 10 июля. Об этом сообщает telegram-канал ТСН.
«Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом Украины в Великобритании», — говорится в сообщении. Залужного ранее уволили с военной службы по причине состояния здоровья.
Слухи об отставке Залужного ходили долгое время. Одна из причин — разные взгляды на контрнаступление, которое не принесло ожидаемых результатов. В феврале Зеленский снял Залужного с должности, спустя несколько месяцев стало известно, что причиной для увольнения послужило состояние здоровья командующего.
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