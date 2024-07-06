Стало известно, когда Залужный выйдет на новую службу

ТСН: Залужный приступит к работе послом Украины в Британии 10 июля
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Зеленский и компания. stock, залужный валерий,  stock
Валерий Залужный станет послом Украины в Британии Фото:
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Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный начнет работу в качестве посла Украины в Великобритании 10 июля. Об этом сообщает telegram-канал ТСН.

«Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом Украины в Великобритании», — говорится в сообщении. Залужного ранее уволили с военной службы по причине состояния здоровья.

Слухи об отставке Залужного ходили долгое время. Одна из причин — разные взгляды на контрнаступление, которое не принесло ожидаемых результатов. В феврале Зеленский снял Залужного с должности, спустя несколько месяцев стало известно, что причиной для увольнения послужило состояние здоровья командующего.

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Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный начнет работу в качестве посла Украины в Великобритании 10 июля. Об этом сообщает telegram-канал ТСН. «Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом Украины в Великобритании», — говорится в сообщении. Залужного ранее уволили с военной службы по причине состояния здоровья. Слухи об отставке Залужного ходили долгое время. Одна из причин — разные взгляды на контрнаступление, которое не принесло ожидаемых результатов. В феврале Зеленский снял Залужного с должности, спустя несколько месяцев стало известно, что причиной для увольнения послужило состояние здоровья командующего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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