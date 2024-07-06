Замглавы Адмиралтейского района Петербурга арестован за взятку

Замглавы Адмиралтейского района Петербурга Игорь Комаров арестован за взятку

06 июля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Комаров проведет в СИЗО минимум два месяца (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первый заместитель главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игорь Комаров арестован до 4 сентября по статье о получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Комарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“). Суд избрал стражу по 4 сентября 2024 года», — говорится в сообщении в telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга». Комаров, занимая должность первого зама главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, с 1 января по 11 ноября 2022 года получил взятку от заместителя генерального директора ООО «МАТИС» М., полагает следствие. За это Комаров обещал М. поспособствовать заключению нужно контракта, а также не принимать меры в случае выявления совершенных ООО «МАТИС» нарушений. Размер взятки составил 1 250 000 рублей. Комарова задержали 5 июля. Обвинение ему было предъявлено в тот же день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игорь Комаров арестован до 4 сентября по статье о получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Комарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“). Суд избрал стражу по 4 сентября 2024 года», — говорится в сообщении в telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга». Комаров, занимая должность первого зама главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, с 1 января по 11 ноября 2022 года получил взятку от заместителя генерального директора ООО «МАТИС» М., полагает следствие. За это Комаров обещал М. поспособствовать заключению нужно контракта, а также не принимать меры в случае выявления совершенных ООО «МАТИС» нарушений. Размер взятки составил 1 250 000 рублей. Комарова задержали 5 июля. Обвинение ему было предъявлено в тот же день.