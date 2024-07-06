Замглавы Адмиралтейского района Петербурга арестован за взятку

Замглавы Адмиралтейского района Петербурга Игорь Комаров арестован за взятку
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Комаров проведет в СИЗО минимум два месяца (архивное фото) Фото:

Первый заместитель главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игорь Комаров арестован до 4 сентября по статье о получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Комарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“). Суд избрал стражу по 4 сентября 2024 года», — говорится в сообщении в telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Комаров, занимая должность первого зама главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, с 1 января по 11 ноября 2022 года получил взятку от заместителя генерального директора ООО «МАТИС» М., полагает следствие. За это Комаров обещал М. поспособствовать заключению нужно контракта, а также не принимать меры в случае выявления совершенных ООО «МАТИС» нарушений. Размер взятки составил 1 250 000 рублей.

Комарова задержали 5 июля. Обвинение ему было предъявлено в тот же день.

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Первый заместитель главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игорь Комаров арестован до 4 сентября по статье о получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Комарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“). Суд избрал стражу по 4 сентября 2024 года», — говорится в сообщении в telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга». Комаров, занимая должность первого зама главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, с 1 января по 11 ноября 2022 года получил взятку от заместителя генерального директора ООО «МАТИС» М., полагает следствие. За это Комаров обещал М. поспособствовать заключению нужно контракта, а также не принимать меры в случае выявления совершенных ООО «МАТИС» нарушений. Размер взятки составил 1 250 000 рублей. Комарова задержали 5 июля. Обвинение ему было предъявлено в тот же день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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