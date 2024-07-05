05 июля 2024

Психиатр Вилков раскрыл секрет «венца безбрачия»

Психиатр Вилков: невозможность вступления в брак связана с характером человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Психиатр заявил, что с возрастом отсутствие семьи приводит к стрессу
Психиатр заявил, что с возрастом отсутствие семьи приводит к стрессу Фото:

Невозможность построить отношения и вступить в брак связана с особенностями характера самого человека, а не с «венцом безбрачия». Об этом заявил психиатр, сексолог Алексей Вилков.

«Венцом безбрачия пытались объяснить, почему мужчина не может жениться, а женщина выйти замуж. Проблему пытались решить при помощи обрядов. Но с точки зрения психиатрии невозможность построить отношения и вступить в брак связана с особенностями характера самого человека», — рассказал Вилков «Известиям».

По словам психиатра, созданию семьи мешают резко выраженные шизоидные черты: отгороженность, замкнутость, нелюдимость и нежелание общаться. Такой человек и сам не идет на сближение, и отталкивает от себя других людей. Другим препятствием, как говорит эксперт, являются демонстративные истероидные черты — чрезмерная инфантильность, нетерпимость к чужим недостаткам и слишком завышенные требования к партнеру.

Вилков отмечает, что из-за этих особенностей личности у человека особое отношение к выбору партнера, что мешает ему найти наилучший вариант для создания семьи. Если в молодые годы людей не особенно волнует перспектива одиночества, то с возрастом отсутствие семьи приводит еще и к стрессу.

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Невозможность построить отношения и вступить в брак связана с особенностями характера самого человека, а не с «венцом безбрачия». Об этом заявил психиатр, сексолог Алексей Вилков. «Венцом безбрачия пытались объяснить, почему мужчина не может жениться, а женщина выйти замуж. Проблему пытались решить при помощи обрядов. Но с точки зрения психиатрии невозможность построить отношения и вступить в брак связана с особенностями характера самого человека», — рассказал Вилков «Известиям». По словам психиатра, созданию семьи мешают резко выраженные шизоидные черты: отгороженность, замкнутость, нелюдимость и нежелание общаться. Такой человек и сам не идет на сближение, и отталкивает от себя других людей. Другим препятствием, как говорит эксперт, являются демонстративные истероидные черты — чрезмерная инфантильность, нетерпимость к чужим недостаткам и слишком завышенные требования к партнеру. Вилков отмечает, что из-за этих особенностей личности у человека особое отношение к выбору партнера, что мешает ему найти наилучший вариант для создания семьи. Если в молодые годы людей не особенно волнует перспектива одиночества, то с возрастом отсутствие семьи приводит еще и к стрессу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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