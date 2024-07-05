Психиатр Вилков раскрыл секрет «венца безбрачия»

Невозможность построить отношения и вступить в брак связана с особенностями характера самого человека, а не с «венцом безбрачия». Об этом заявил психиатр, сексолог Алексей Вилков.
«Венцом безбрачия пытались объяснить, почему мужчина не может жениться, а женщина выйти замуж. Проблему пытались решить при помощи обрядов. Но с точки зрения психиатрии невозможность построить отношения и вступить в брак связана с особенностями характера самого человека», — рассказал Вилков «Известиям».
По словам психиатра, созданию семьи мешают резко выраженные шизоидные черты: отгороженность, замкнутость, нелюдимость и нежелание общаться. Такой человек и сам не идет на сближение, и отталкивает от себя других людей. Другим препятствием, как говорит эксперт, являются демонстративные истероидные черты — чрезмерная инфантильность, нетерпимость к чужим недостаткам и слишком завышенные требования к партнеру.
Вилков отмечает, что из-за этих особенностей личности у человека особое отношение к выбору партнера, что мешает ему найти наилучший вариант для создания семьи. Если в молодые годы людей не особенно волнует перспектива одиночества, то с возрастом отсутствие семьи приводит еще и к стрессу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.