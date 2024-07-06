В украинском Никополе поврежден энергетический объект

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В Никополе в Днепропетровской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Никополе в Днепропетровской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры Фото:
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В городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины, произошло повреждение объекта энергетической инфраструктуры. Как сообщает украинский энергохолдинг «ДТЭК», инцидент привел к отключениям электроэнергии в городе.

«В результате повреждения объекта в субботу утром в Никополе произошли отключения электроэнергии», — сообщило ТАСС со ссылкой на заявление «ДТЭК». Специалисты компании заявили, что на полное восстановление электроснабжения потребовалось около 3,5 часов.

Это не единственный случай повреждения энергетической инфраструктуры в Украине за последние сутки. В ночь на субботу также был поврежден объект в Сумской области, в результате чего без света остались более 100 тысяч абонентов.

Также вред был нанесен объекту критической инфраструктуры во временно подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Пострадала хозяйственная постройка и складское помещение, передает RT.

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В городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины, произошло повреждение объекта энергетической инфраструктуры. Как сообщает украинский энергохолдинг «ДТЭК», инцидент привел к отключениям электроэнергии в городе. «В результате повреждения объекта в субботу утром в Никополе произошли отключения электроэнергии», — сообщило ТАСС со ссылкой на заявление «ДТЭК». Специалисты компании заявили, что на полное восстановление электроснабжения потребовалось около 3,5 часов. Это не единственный случай повреждения энергетической инфраструктуры в Украине за последние сутки. В ночь на субботу также был поврежден объект в Сумской области, в результате чего без света остались более 100 тысяч абонентов. Также вред был нанесен объекту критической инфраструктуры во временно подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Пострадала хозяйственная постройка и складское помещение, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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