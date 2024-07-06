Звезда сериала «Счастливы вместе» пожаловалась на обман со стороны московского театра

Дарья Сагалова подала в суд на московский «Театр на Мельникова» из-за 100 тысяч

06 июля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Актриса Дарья Сагалова требует вернуть театру почти 100 тысяч Фото: Фотографии предоставлены телекомпанией ТНТ Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на московскую концертную площадку «Театр на Мельникова». Актриса заявляет, что ее обманули на 100 тысяч рублей. «Прямо во время концерта ее помощникам и мужу начали называть бухгалтера площадки с просьбами перевести за аренду еще 100 тысяч. Супруг артистки не мог физически уточнить финансовые вопросы у самой Дарьи, поэтому перевел запрашиваемую сумму. После концерта Сагалова была шокирована этим фактом, ведь полную стоимость по договору она оплатила заранее», — поделились в telegram-канале SHOT. Сагалова считает, что руководство специально дождалось такого момента, когда она не могла решать организационные вопросы. Тем самым, лишившись 100 тысяч рублей, Дарья подала иск в суд и планирует наказать мошенников. Актриса Дарья Сагалова известна благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Недавно сериал вернулся на телеканал «ТНТ» в новом исполнении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на московскую концертную площадку «Театр на Мельникова». Актриса заявляет, что ее обманули на 100 тысяч рублей. «Прямо во время концерта ее помощникам и мужу начали называть бухгалтера площадки с просьбами перевести за аренду еще 100 тысяч. Супруг артистки не мог физически уточнить финансовые вопросы у самой Дарьи, поэтому перевел запрашиваемую сумму. После концерта Сагалова была шокирована этим фактом, ведь полную стоимость по договору она оплатила заранее», — поделились в telegram-канале SHOT. Сагалова считает, что руководство специально дождалось такого момента, когда она не могла решать организационные вопросы. Тем самым, лишившись 100 тысяч рублей, Дарья подала иск в суд и планирует наказать мошенников. Актриса Дарья Сагалова известна благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Недавно сериал вернулся на телеканал «ТНТ» в новом исполнении.