Звезда сериала «Счастливы вместе» пожаловалась на обман со стороны московского театра

Дарья Сагалова подала в суд на московский «Театр на Мельникова» из-за 100 тысяч
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Букины. Фотографии предоставлены каналом ТНТ, Букины
Актриса Дарья Сагалова требует вернуть театру почти 100 тысяч Фото:

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на московскую концертную площадку «Театр на Мельникова». Актриса заявляет, что ее обманули на 100 тысяч рублей.

«Прямо во время концерта ее помощникам и мужу начали называть бухгалтера площадки с просьбами перевести за аренду еще 100 тысяч. Супруг артистки не мог физически уточнить финансовые вопросы у самой Дарьи, поэтому перевел запрашиваемую сумму. После концерта Сагалова была шокирована этим фактом, ведь полную стоимость по договору она оплатила заранее», — поделились в telegram-канале SHOT.

Сагалова считает, что руководство специально дождалось такого момента, когда она не могла решать организационные вопросы. Тем самым, лишившись 100 тысяч рублей, Дарья подала иск в суд и планирует наказать мошенников.

Актриса Дарья Сагалова известна благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Недавно сериал вернулся на телеканал «ТНТ» в новом исполнении.

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Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на московскую концертную площадку «Театр на Мельникова». Актриса заявляет, что ее обманули на 100 тысяч рублей. «Прямо во время концерта ее помощникам и мужу начали называть бухгалтера площадки с просьбами перевести за аренду еще 100 тысяч. Супруг артистки не мог физически уточнить финансовые вопросы у самой Дарьи, поэтому перевел запрашиваемую сумму. После концерта Сагалова была шокирована этим фактом, ведь полную стоимость по договору она оплатила заранее», — поделились в telegram-канале SHOT. Сагалова считает, что руководство специально дождалось такого момента, когда она не могла решать организационные вопросы. Тем самым, лишившись 100 тысяч рублей, Дарья подала иск в суд и планирует наказать мошенников. Актриса Дарья Сагалова известна благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Недавно сериал вернулся на телеканал «ТНТ» в новом исполнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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