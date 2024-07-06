Звезда сериала «Счастливы вместе» пожаловалась на обман со стороны московского театра

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на московскую концертную площадку «Театр на Мельникова». Актриса заявляет, что ее обманули на 100 тысяч рублей.
«Прямо во время концерта ее помощникам и мужу начали называть бухгалтера площадки с просьбами перевести за аренду еще 100 тысяч. Супруг артистки не мог физически уточнить финансовые вопросы у самой Дарьи, поэтому перевел запрашиваемую сумму. После концерта Сагалова была шокирована этим фактом, ведь полную стоимость по договору она оплатила заранее», — поделились в telegram-канале SHOT.
Сагалова считает, что руководство специально дождалось такого момента, когда она не могла решать организационные вопросы. Тем самым, лишившись 100 тысяч рублей, Дарья подала иск в суд и планирует наказать мошенников.
Актриса Дарья Сагалова известна благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Недавно сериал вернулся на телеканал «ТНТ» в новом исполнении.
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