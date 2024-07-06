Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан сделал первое заявление

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, который победил во втором туре выборов, назвал своих конкурентов братьями. По его словам, он привлечет каждого для развития страны.
«Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты — мои братья», — заявил Масуд Пезешкиан. Его слова приводит агентство Nour News.
В Иране прошли внеочередные выборы в связи с гибелью бывшего президента Ибрахима Раиси. Он управлял страной с 2021 года. В мае 2024 года вертолет, на котором был лидер страны, потерпел крушение из-за плохой погоды.
На пост нового президента Ирана претендовали всего два политика: Масуд Пезешкиан (реформатор) и Саид Джалили (консерватор). До голосования Пезешкиан нередко критиковал иранскую власть и выступал за налаживание отношений с США. Подробности — в материале URA.RU.
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