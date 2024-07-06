Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан сделал первое заявление

Новый президент Ирана Пезешкиан назвал свои своих конкурентов братьями
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Масуд Пезешкиан официально стал президентом Ирана
Масуд Пезешкиан официально стал президентом Ирана Фото:

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, который победил во втором туре выборов, назвал своих конкурентов братьями. По его словам, он привлечет каждого для развития страны.

«Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты — мои братья», — заявил Масуд Пезешкиан. Его слова приводит агентство Nour News.

В Иране прошли внеочередные выборы в связи с гибелью бывшего президента Ибрахима Раиси. Он управлял страной с 2021 года. В мае 2024 года вертолет, на котором был лидер страны, потерпел крушение из-за плохой погоды.

На пост нового президента Ирана претендовали всего два политика: Масуд Пезешкиан (реформатор) и Саид Джалили (консерватор). До голосования Пезешкиан нередко критиковал иранскую власть и выступал за налаживание отношений с США. Подробности — в материале URA.RU.

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Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, который победил во втором туре выборов, назвал своих конкурентов братьями. По его словам, он привлечет каждого для развития страны. «Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты — мои братья», — заявил Масуд Пезешкиан. Его слова приводит агентство Nour News. В Иране прошли внеочередные выборы в связи с гибелью бывшего президента Ибрахима Раиси. Он управлял страной с 2021 года. В мае 2024 года вертолет, на котором был лидер страны, потерпел крушение из-за плохой погоды. На пост нового президента Ирана претендовали всего два политика: Масуд Пезешкиан (реформатор) и Саид Джалили (консерватор). До голосования Пезешкиан нередко критиковал иранскую власть и выступал за налаживание отношений с США. Подробности — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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