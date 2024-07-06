Лебедев: ВС РФ атаковали завод в Сумах, где производятся снаряды для РСЗО

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу,  stock
На заводе в Сумах изготавливались снаряды для РСЗО, сообщили в российском подполье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по заводу в городе Сумы, там изготавливаются кассетные снаряды для РСЗО. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«ВС России ударили по заводу „Сумыхимпром“ в украинских Сумах, где изготавливают кассетные снаряды для РСЗО», — поделился Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее российская армия нанесла удар по центру ВСУ в Черноморске (Одесская область). Там иностранные инструкторы готовили диверсантов-подводников. Также была повреждена портовая инфрастуктура. Еще военные ВС РФ атаковали стоянку грузовиков. Они перевозили боеприпасы и вооружение для ВСУ, передает RT.

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ВС РФ нанесли удар по заводу в городе Сумы, там изготавливаются кассетные снаряды для РСЗО. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «ВС России ударили по заводу „Сумыхимпром“ в украинских Сумах, где изготавливают кассетные снаряды для РСЗО», — поделился Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Ранее российская армия нанесла удар по центру ВСУ в Черноморске (Одесская область). Там иностранные инструкторы готовили диверсантов-подводников. Также была повреждена портовая инфрастуктура. Еще военные ВС РФ атаковали стоянку грузовиков. Они перевозили боеприпасы и вооружение для ВСУ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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