Путин заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым президентом Ирана

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Пезешкиан одержал победу на выборах Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах. Путин отметил, что взаимоотношения России и Ирана добрососедские и дружественные, а также выразил надежду на двустороннее сотрудничество.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — сказано в телеграмме, которую Путин направил Пезешкиану. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Избирком страны представил результаты голосования 6 июля. Его инаугурация может быть проведена уже на этой неделе.

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Президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах. Путин отметил, что взаимоотношения России и Ирана добрососедские и дружественные, а также выразил надежду на двустороннее сотрудничество. «Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — сказано в телеграмме, которую Путин направил Пезешкиану. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля. Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Избирком страны представил результаты голосования 6 июля. Его инаугурация может быть проведена уже на этой неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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