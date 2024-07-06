Путин заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым президентом Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах. Путин отметил, что взаимоотношения России и Ирана добрососедские и дружественные, а также выразил надежду на двустороннее сотрудничество.
«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — сказано в телеграмме, которую Путин направил Пезешкиану. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.
Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Избирком страны представил результаты голосования 6 июля. Его инаугурация может быть проведена уже на этой неделе.
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