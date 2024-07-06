Гудков объяснил, почему в кинотеатрах отменяют его шоу

Российский актер и юморист Александр Гудков рассказал, почему в кинотеатрах отменили комедийное шоу «Подземелья Чикен Карри». Это случилось из-за угроз и обращений со стороны некоторых telegram-каналов. Об этом комик рассказал на YouTube-канале «Чикен Карри Live».
«[Отменили шоу к показу в кинотеатре] по разным причинам. Вследствие звонков, угроз в адрес кинотеатров, писем, которые поступали в течение этих трех-четырех дней. Кинотеатры приняли решение не показывать наш выпуск», — сказал юморист на своем канале.
Ранее Министерство культуры России отметило, что не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Подземелье Чикен Карри. Черное небо вампиров» комика Александра Гудкова. Прокат фильмов на территории России без прокатного удостоверения влечет за собой административную ответственность.
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