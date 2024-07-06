Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X. Согласно описанию поста, политик прибыл в Москву, чтобы продолжить «мирную миссию».
«Миротворческая миссия. Следующая остановка: Москва», — говорится в описании к видеоролику премьера в соцсетях.
Вчера венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта. Во время своего пребывания в Киеве Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения.
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