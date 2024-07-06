В мире Орбан опубликовал видео о своем визите в Россию. Видео 06 июля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Виктор Орбан выложил видео итогов поездки в Россию Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X. Согласно описанию поста, политик прибыл в Москву, чтобы продолжить «мирную миссию». «Миротворческая миссия. Следующая остановка: Москва», — говорится в описании к видеоролику премьера в соцсетях. Вчера венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта. Во время своего пребывания в Киеве Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X. Согласно описанию поста, политик прибыл в Москву, чтобы продолжить «мирную миссию». «Миротворческая миссия. Следующая остановка: Москва», — говорится в описании к видеоролику премьера в соцсетях. Вчера венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта. Во время своего пребывания в Киеве Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям