Орбан опубликовал видео о своем визите в Россию. Видео

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Пресс-подход Путина и Орбана, орбан виктор
Виктор Орбан выложил видео итогов поездки в Россию Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X. Согласно описанию поста, политик прибыл в Москву, чтобы продолжить «мирную миссию».

«Миротворческая миссия. Следующая остановка: Москва», — говорится в описании к видеоролику премьера в соцсетях.

Вчера венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта. Во время своего пребывания в Киеве Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X. Согласно описанию поста, политик прибыл в Москву, чтобы продолжить «мирную миссию». «Миротворческая миссия. Следующая остановка: Москва», — говорится в описании к видеоролику премьера в соцсетях. Вчера венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта. Во время своего пребывания в Киеве Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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