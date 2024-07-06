Скончалась диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко

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Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет Фото:

Скончалась диктор Центрального телевидения, одна из основных ведущих программы «Время», Аза Лихитченко. Об этом сообщает Первый канал.

«Не стало Азы Лихитченко», — сообщил Первый канал в своем telegram-канале. Там отметили, что она за время своей работы смогла завоевать всенародную любовь. Год назад ей потребовалась экстренная госпитализация из-за хронических заболеваний. Она умерла в возрасте 86 лет.

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Скончалась диктор Центрального телевидения, одна из основных ведущих программы «Время», Аза Лихитченко. Об этом сообщает Первый канал. «Не стало Азы Лихитченко», — сообщил Первый канал в своем telegram-канале. Там отметили, что она за время своей работы смогла завоевать всенародную любовь. Год назад ей потребовалась экстренная госпитализация из-за хронических заболеваний. Она умерла в возрасте 86 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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