Скончалась диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко

Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 летФото: ИТАР-ТАСС/Евгений Стукалин
Скончалась диктор Центрального телевидения, одна из основных ведущих программы «Время», Аза Лихитченко. Об этом сообщает Первый канал.
«Не стало Азы Лихитченко», — сообщил Первый канал в своем telegram-канале. Там отметили, что она за время своей работы смогла завоевать всенародную любовь. Год назад ей потребовалась экстренная госпитализация из-за хронических заболеваний. Она умерла в возрасте 86 лет.
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Скончалась диктор Центрального телевидения, одна из основных ведущих программы «Время», Аза Лихитченко. Об этом сообщает Первый канал. «Не стало Азы Лихитченко», — сообщил Первый канал в своем telegram-канале. Там отметили, что она за время своей работы смогла завоевать всенародную любовь. Год назад ей потребовалась экстренная госпитализация из-за хронических заболеваний. Она умерла в возрасте 86 лет.