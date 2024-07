Неизлечимо больная Селин Дион возвращается на сцену

The Sun: Селин Дион вернется на сцену в Лас-Вегасе

Спустя четыре года Селин Дион выходит на сцену Фото: Размик Закарян © URA.RU Канадская певица Селин Дион, прославившаяся благодаря песне из фильма «Титаник», готовится к осеннему концерту с живой музыкой в Лас-Вегасе, США. Певица 17 лет скрывала свой неизлечимый страшный диагноз — синдром скованности мышц. Спустя четыре года без концертов Селин возвращается на сцену. Об этом пишет издание The Sun «Она тайно репетирует для ограниченного количества шоу, на которые она вернется этой осенью после четырехлетнего отсутствия на сцене», — говорится в материале. Утверждается, что она планирует исполнять свои лучшие хиты на сцене в течение 70 минут, несмотря на проблемы, которые могут возникнуть из-за здоровья. Точной даты концерта еще нет. В 1997 году вышла песня My Heart Will Go On, которая быстро завирусилась и стала главной музыкальной композицией к картине Джеймса Кэмерона «Титаник». Песня получила многочисленные награды, в том числе премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».

