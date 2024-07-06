Экс-гендиректор PayPall заплатит 2 млн долларов, если Байден выйдет из гонки

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Если Джо Байден (на фото) откажется от участия в выборах, Билл Харрис пожертвует два миллиона долларов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Бывший генеральный директор PayPall и Intuit Билл Харрис готов вместе с другими спонсорами пожертвовать два миллиона долларов на финансирование президентских дебатов среди кандидатов от Демократической партии США, если нынешний президент штатов Джо Байден откажется от участия в выборах. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

«Дело не в том, что мы должны защищать себя от хаоса и драмы. Нам нужна драма и немного хаоса. Я думаю, это [спонсирование новых кандидатов] может быть освежающим и заряжающим энергией», — сказал Харрис. Он также подчеркнул необходимость открытых дебатов для выбора кандидата от Демократической партии, вместо объединения вокруг вице-президента Камалы Харрис или другого кандидата. В целом он, вместе с другими партнерами, готовы пожертвовать два миллиона долларов на спонсирование потенциальных кандидатов в президенты, взамен Байдена.

Экс-гендиректор PayPall назвал вице-президента сильным кандидатом. Однако, как и другие спонсоры он выступает за «мини-праймериз».

Ранее президент США Джо Байден признал свой провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он заявил, что был неподготовлен, передает 360.ru. Также Байден говорил, что его оплошность — это всего лишь 90 минут на сцене. Он призвал избирателей ознакомиться с его деятельностью за три с половиной года. Американский лидер в целом выразил уверенность в победе над своим основным политическим оппонентом — экс-главой страны Дональдом Трампом, передает «Национальная служба новостей».

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Бывший генеральный директор PayPall и Intuit Билл Харрис готов вместе с другими спонсорами пожертвовать два миллиона долларов на финансирование президентских дебатов среди кандидатов от Демократической партии США, если нынешний президент штатов Джо Байден откажется от участия в выборах. Об этом сообщает американское издание The Washington Post. «Дело не в том, что мы должны защищать себя от хаоса и драмы. Нам нужна драма и немного хаоса. Я думаю, это [спонсирование новых кандидатов] может быть освежающим и заряжающим энергией», — сказал Харрис. Он также подчеркнул необходимость открытых дебатов для выбора кандидата от Демократической партии, вместо объединения вокруг вице-президента Камалы Харрис или другого кандидата. В целом он, вместе с другими партнерами, готовы пожертвовать два миллиона долларов на спонсирование потенциальных кандидатов в президенты, взамен Байдена. Экс-гендиректор PayPall назвал вице-президента сильным кандидатом. Однако, как и другие спонсоры он выступает за «мини-праймериз». Ранее президент США Джо Байден признал свой провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он заявил, что был неподготовлен, передает 360.ru. Также Байден говорил, что его оплошность — это всего лишь 90 минут на сцене. Он призвал избирателей ознакомиться с его деятельностью за три с половиной года. Американский лидер в целом выразил уверенность в победе над своим основным политическим оппонентом — экс-главой страны Дональдом Трампом, передает «Национальная служба новостей».
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