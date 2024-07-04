Госдума одобрила изменения федерального бюджета в 2024 году

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Расходы бюджета увеличатся на более, чем 500 миллиардов Фото:

Госдума утвердила изменения в федеральный бюджет на 2024 год. Согласно нововведениям, расходы бюджета будут увеличены на 522 миллиарда рублей.

Согласно документу, опубликованному в Системе обеспечения законодательной деятельности, расходы федерального бюджета в 2024 году будут увеличены на 522 миллиарда рублей, то есть до 37,182 триллиона рублей. Доходы в связи с этим останутся неизменными.

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Госдума утвердила изменения в федеральный бюджет на 2024 год. Согласно нововведениям, расходы бюджета будут увеличены на 522 миллиарда рублей. Согласно документу, опубликованному в Системе обеспечения законодательной деятельности, расходы федерального бюджета в 2024 году будут увеличены на 522 миллиарда рублей, то есть до 37,182 триллиона рублей. Доходы в связи с этим останутся неизменными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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