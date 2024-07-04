Госдума одобрила изменения федерального бюджета в 2024 году

Расходы бюджета увеличатся на более, чем 500 миллиардов
Госдума утвердила изменения в федеральный бюджет на 2024 год. Согласно нововведениям, расходы бюджета будут увеличены на 522 миллиарда рублей.
Согласно документу, опубликованному в Системе обеспечения законодательной деятельности, расходы федерального бюджета в 2024 году будут увеличены на 522 миллиарда рублей, то есть до 37,182 триллиона рублей. Доходы в связи с этим останутся неизменными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.