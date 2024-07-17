Голландская журналистка вынесла вердикт санкциям после посещения магазина в Москве

В московских магазинах можно найти практически все, санкции ЕС не сработали. Об этом сообщила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, проживающая в Москве уже два года. По ее словам, санкции, которые вводят с 2022 года, после начала спецоперации на Украине, не изменили ассортимента российских магазинов.
«Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу [в магазинах Москвы] никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. <...> Так что санкции не сработали», — сообщила ван ден Энде. Своим впечатлением от Москвы голландская журналистка поделилась в беседе с РИА Новости.
Она также отметила доступность для россиян к любым СМИ онлайн, что позволяет гражданам РФ видеть позицию обеих сторон: российскую и западную. По ее словам, западные средства массовой информации транслируют противоположность происходящего в Москве.
Голландская журналистка приехала в Россию после посещения конференции в столице страны неделю спустя после начала СВО на Украине в 2022 году и поездки на Донбасс. Банковский счет ван ден Энде в Нидерландах был заблокирован, а в соцсетях начали отправлять женщине угрозы, что вынудило ее остаться в РФ.
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