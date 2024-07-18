Под Курганом Ространснадзор устроил облаву на нарушителей из Челябинска и Тюмени. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Под курганом задержали иногородних водителей с перегрузом
Под курганом задержали иногородних водителей с перегрузом Фото:

В Курганской области проходят проверки большегрузного транспорта. На фоне интенсивного строительства и ремонта дорог, инспекторы Ространснадзора ведут активную работу по предотвращению перегрузов автомобилей. Очередная совместная проверка отделения Ространснадзора и Госавтоинспекции помогла задержать нарушителей из Челябинской и Тюменской областей. Об этом URA.RU рассказали в местном отделе Ространснадзора.

«17 июля 2024 года на 259 км автодороги Р-254 „Иртыш“ задержаны пять большегрузов с превышением нагрузки на ось более чем в два раза», — сообщили редакции в курганском территориальном отделе. Были остановлены машины перевозчиков из Тюмени и Челябинска. Они везли в наш регион щебень, асфальт, металлоконструкции со значительным перегрузом.

За нарушение весогабаритных параметров в отношении владельцев транспортных средств возбуждены административные дела с возможным штрафом до 500 тысяч рублей. Транспортные средства помещены на штрафстоянку, а вопрос о привлечении грузоотправителей к ответственности находится на рассмотрении.

Ранее URA.RU сообщало, что десятки грузовиков из Челябинска разбивают курганское шоссе. По сообщениям курганцев, они закрывают номер от камер пунктов весового контроля и везут грузы с нарушениями.

Возле Кургана массово ищут нарушителей из соседних регионов
Возле Кургана массово ищут нарушителей из соседних регионов
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В Курганской области проходят проверки большегрузного транспорта. На фоне интенсивного строительства и ремонта дорог, инспекторы Ространснадзора ведут активную работу по предотвращению перегрузов автомобилей. Очередная совместная проверка отделения Ространснадзора и Госавтоинспекции помогла задержать нарушителей из Челябинской и Тюменской областей. Об этом URA.RU рассказали в местном отделе Ространснадзора. «17 июля 2024 года на 259 км автодороги Р-254 „Иртыш“ задержаны пять большегрузов с превышением нагрузки на ось более чем в два раза», — сообщили редакции в курганском территориальном отделе. Были остановлены машины перевозчиков из Тюмени и Челябинска. Они везли в наш регион щебень, асфальт, металлоконструкции со значительным перегрузом. За нарушение весогабаритных параметров в отношении владельцев транспортных средств возбуждены административные дела с возможным штрафом до 500 тысяч рублей. Транспортные средства помещены на штрафстоянку, а вопрос о привлечении грузоотправителей к ответственности находится на рассмотрении. Ранее URA.RU сообщало, что десятки грузовиков из Челябинска разбивают курганское шоссе. По сообщениям курганцев, они закрывают номер от камер пунктов весового контроля и везут грузы с нарушениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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