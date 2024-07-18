В Курганской области проходят проверки большегрузного транспорта. На фоне интенсивного строительства и ремонта дорог, инспекторы Ространснадзора ведут активную работу по предотвращению перегрузов автомобилей. Очередная совместная проверка отделения Ространснадзора и Госавтоинспекции помогла задержать нарушителей из Челябинской и Тюменской областей. Об этом URA.RU рассказали в местном отделе Ространснадзора.
«17 июля 2024 года на 259 км автодороги Р-254 „Иртыш“ задержаны пять большегрузов с превышением нагрузки на ось более чем в два раза», — сообщили редакции в курганском территориальном отделе. Были остановлены машины перевозчиков из Тюмени и Челябинска. Они везли в наш регион щебень, асфальт, металлоконструкции со значительным перегрузом.
За нарушение весогабаритных параметров в отношении владельцев транспортных средств возбуждены административные дела с возможным штрафом до 500 тысяч рублей. Транспортные средства помещены на штрафстоянку, а вопрос о привлечении грузоотправителей к ответственности находится на рассмотрении.
Ранее URA.RU сообщало, что десятки грузовиков из Челябинска разбивают курганское шоссе. По сообщениям курганцев, они закрывают номер от камер пунктов весового контроля и везут грузы с нарушениями.
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