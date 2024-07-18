Экс-разведчика Червинского, пытавшего угнать российский самолет, отправили под домашний арест

Червинского отправили под домашний арест после залога Порошенко

18 июля 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Червинского отправили под круглосуточный домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинского экс-разведчика Романа Червинского отправили под круглосуточный домашний арест по делу о взятках. По другому делу — о разгроме аэродрома Канатово после неудачной попытки Червинского угнать российский самолет — мера пресечения оставлена прежней: залог в 9 млн гривен. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA». «Червинскому избрали меру пресечения по делу о взятке в 100 тысяч долларов — круглосуточный домашний арест. Нардепы Порошенко, Геращенко и Сюмар предложили взять Червинского на поруки», — пишет издание. Решение принял Шевченковский районный суд Киева. Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский обвиняется в незаконном завладении 100 тысячами долларов и превышении служебных полномочий. Червинский самостоятельно, без согласия Службы безопасности Украины и военной разведки, решил завербовать российского летчика и угнать самолет ВКС РФ. Однако вместо летчика с Червинским пообщался сотрудник ФСБ. Таким образом российские войска получили координаты военного аэродрома Канатово, по которому впоследствии был нанесен удар. Погиб командир воинской части ВСУ, были ранены 17 военнослужащих, уничтожены два истребителя и повреждена взлетная полоса. Зарубежные СМИ также называли Червинского координатором подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». The Washington Post сообщала, что он занимался вопросами доставки подрывников к объектам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинского экс-разведчика Романа Червинского отправили под круглосуточный домашний арест по делу о взятках. По другому делу — о разгроме аэродрома Канатово после неудачной попытки Червинского угнать российский самолет — мера пресечения оставлена прежней: залог в 9 млн гривен. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA». «Червинскому избрали меру пресечения по делу о взятке в 100 тысяч долларов — круглосуточный домашний арест. Нардепы Порошенко, Геращенко и Сюмар предложили взять Червинского на поруки», — пишет издание. Решение принял Шевченковский районный суд Киева. Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский обвиняется в незаконном завладении 100 тысячами долларов и превышении служебных полномочий. Червинский самостоятельно, без согласия Службы безопасности Украины и военной разведки, решил завербовать российского летчика и угнать самолет ВКС РФ. Однако вместо летчика с Червинским пообщался сотрудник ФСБ. Таким образом российские войска получили координаты военного аэродрома Канатово, по которому впоследствии был нанесен удар. Погиб командир воинской части ВСУ, были ранены 17 военнослужащих, уничтожены два истребителя и повреждена взлетная полоса. Зарубежные СМИ также называли Червинского координатором подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». The Washington Post сообщала, что он занимался вопросами доставки подрывников к объектам.