В Татарстане увеличилось количество заболевших лихорадкой Западного Нила

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В Татарстане лихорадкой Западного Нила заболели уже пять человек. Об этом заявили в управлении роспотребнадзора по Республике.

«На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 случаев заражения лихорадкой Западного Нила», — говорится в сообщении.

Недавно стало известно о первых случаях заражения лихорадкой. Также 5 августа сообщалось, что инфекция была зафиксирована в Астраханской области.

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В Татарстане лихорадкой Западного Нила заболели уже пять человек. Об этом заявили в управлении роспотребнадзора по Республике. «На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 случаев заражения лихорадкой Западного Нила», — говорится в сообщении. Недавно стало известно о первых случаях заражения лихорадкой. Также 5 августа сообщалось, что инфекция была зафиксирована в Астраханской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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