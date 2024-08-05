Общество В Татарстане увеличилось количество заболевших лихорадкой Западного Нила 05 августа 2024 в 15:23 Размер текста - 17 + В Татарстане лихорадкой Западного Нила заболели уже пять человек. Об этом заявили в управлении роспотребнадзора по Республике. «На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 случаев заражения лихорадкой Западного Нила», — говорится в сообщении. Недавно стало известно о первых случаях заражения лихорадкой. Также 5 августа сообщалось, что инфекция была зафиксирована в Астраханской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Татарстане лихорадкой Западного Нила заболели уже пять человек. Об этом заявили в управлении роспотребнадзора по Республике. «На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 случаев заражения лихорадкой Западного Нила», — говорится в сообщении. Недавно стало известно о первых случаях заражения лихорадкой. Также 5 августа сообщалось, что инфекция была зафиксирована в Астраханской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям