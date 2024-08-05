В Татарстане увеличилось количество заболевших лихорадкой Западного Нила

В Татарстане лихорадкой Западного Нила заболели уже пять человек. Об этом заявили в управлении роспотребнадзора по Республике.
«На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 случаев заражения лихорадкой Западного Нила», — говорится в сообщении.
Недавно стало известно о первых случаях заражения лихорадкой. Также 5 августа сообщалось, что инфекция была зафиксирована в Астраханской области.
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