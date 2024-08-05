Путин поручил выплачивать семьям сотрудников Следкома, погибших в СВО, по 5 млн рублей

Путин: семьи сотрудников СК РФ, погибших в СВО, будут получать по 5 млн рублей
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Родственники погибших на СВО сотрудников СК РФ будут получать единовременную выплату в пять миллионов рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Семьям сотрудников Следкома, погибших в СВО, будут выплачивать по пять миллионов рублей. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 5 августа.

«Установить, что в случае гибели сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, имеющих специальные звания и выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции <…>, осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей», — говорится в указе президента РФ. Кроме того, в случае ранения выплата составит три миллиона рублей.

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Семьям сотрудников Следкома, погибших в СВО, будут выплачивать по пять миллионов рублей. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 5 августа. «Установить, что в случае гибели сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, имеющих специальные звания и выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции <…>, осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей», — говорится в указе президента РФ. Кроме того, в случае ранения выплата составит три миллиона рублей.
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