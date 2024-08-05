Путин поручил выплачивать семьям сотрудников Следкома, погибших в СВО, по 5 млн рублей

Путин: семьи сотрудников СК РФ, погибших в СВО, будут получать по 5 млн рублей

Родственники погибших на СВО сотрудников СК РФ будут получать единовременную выплату в пять миллионов рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семьям сотрудников Следкома, погибших в СВО, будут выплачивать по пять миллионов рублей. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 5 августа.

«Установить, что в случае гибели сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, имеющих специальные звания и выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции <…>, осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей», — говорится в указе президента РФ. Кроме того, в случае ранения выплата составит три миллиона рублей.