Активисты сорвали выступление Камалы Харрис

08 августа 2024 в 06:22 Размер текста - 17 +

Не перебивать ее потребовала Харрис от активистов (архивное фото) Фото: Official White House / Lawrence Jackson Пропалестинские активисты сорвали выступление кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Они прервали ее речь на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Детройте. «Камала, Камала, тебе не спрятаться! Мы не будем голосовать за геноцид!» — кричали пропалестинские активисты. «Если вы хотите, чтобы победил кандидат Дональд Трамп, то так и скажите. Если нет, то сейчас говорю я», — заявила Харрис активистам, пишет ТАСС. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию должен был представлять действующий президент США Джо Байден, но в итоге от борьбы он отказался после провального выступления на дебатах с Трампом в июне. От Демократической партии на высший государственный пост США выдвинулась Харрис. Кандидатом от республиканцев выдвинут Трамп. Байдена сняли с президентской гонки в результате переворота, заявил ранее Трамп. Байдену сказали, уходить самому или это будет сделано сложным путем, заявил Трамп, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропалестинские активисты сорвали выступление кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Они прервали ее речь на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Детройте. «Камала, Камала, тебе не спрятаться! Мы не будем голосовать за геноцид!» — кричали пропалестинские активисты. «Если вы хотите, чтобы победил кандидат Дональд Трамп, то так и скажите. Если нет, то сейчас говорю я», — заявила Харрис активистам, пишет ТАСС. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию должен был представлять действующий президент США Джо Байден, но в итоге от борьбы он отказался после провального выступления на дебатах с Трампом в июне. От Демократической партии на высший государственный пост США выдвинулась Харрис. Кандидатом от республиканцев выдвинут Трамп. Байдена сняли с президентской гонки в результате переворота, заявил ранее Трамп. Байдену сказали, уходить самому или это будет сделано сложным путем, заявил Трамп, пишет RT.