Активисты сорвали выступление Камалы Харрис

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Камала Харрис. stock, stock, харрис камала
Не перебивать ее потребовала Харрис от активистов (архивное фото) Фото:

Пропалестинские активисты сорвали выступление кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Они прервали ее речь на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Детройте.

«Камала, Камала, тебе не спрятаться! Мы не будем голосовать за геноцид!» — кричали пропалестинские активисты.

«Если вы хотите, чтобы победил кандидат Дональд Трамп, то так и скажите. Если нет, то сейчас говорю я», — заявила Харрис активистам, пишет ТАСС.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию должен был представлять действующий президент США Джо Байден, но в итоге от борьбы он отказался после провального выступления на дебатах с Трампом в июне. От Демократической партии на высший государственный пост США выдвинулась Харрис. Кандидатом от республиканцев выдвинут Трамп.

Байдена сняли с президентской гонки в результате переворота, заявил ранее Трамп. Байдену сказали, уходить самому или это будет сделано сложным путем, заявил Трамп, пишет RT.

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Пропалестинские активисты сорвали выступление кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Они прервали ее речь на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Детройте. «Камала, Камала, тебе не спрятаться! Мы не будем голосовать за геноцид!» — кричали пропалестинские активисты. «Если вы хотите, чтобы победил кандидат Дональд Трамп, то так и скажите. Если нет, то сейчас говорю я», — заявила Харрис активистам, пишет ТАСС. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию должен был представлять действующий президент США Джо Байден, но в итоге от борьбы он отказался после провального выступления на дебатах с Трампом в июне. От Демократической партии на высший государственный пост США выдвинулась Харрис. Кандидатом от республиканцев выдвинут Трамп. Байдена сняли с президентской гонки в результате переворота, заявил ранее Трамп. Байдену сказали, уходить самому или это будет сделано сложным путем, заявил Трамп, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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