Путин ответил Трампу, выразившему желание провести диалог

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с главой США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопросы о контактах с американским коллегой.
«У нас с президентом Трампом открытый диалог. Есть договоренность, что при необходимости мы можем друг другу звонить. Он знает, что я открыт к разговору», — сказал глава государства. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
Президент добавил, что после своего недавнего визита в Китай и консультаций в Европе телефонных переговоров с Трампом пока не проводилось. При этом он утонил, что американский коллега также открыт к диалогу.
Ранее Трамп заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера, уточнив, что никаких наработок по диалогу пока нет.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Одной из ключевых тем мероприятия стали вопросы международного сотрудничества и экономического развития Дальнего Востока.
URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.