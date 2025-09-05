Путин ответил Трампу, выразившему желание провести диалог

Путин: у нас с Трампом открытый диалог
Путин заявил, что открыт к разговору
Путин заявил, что открыт к разговору Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с главой США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопросы о контактах с американским коллегой.

«У нас с президентом Трампом открытый диалог. Есть договоренность, что при необходимости мы можем друг другу звонить. Он знает, что я открыт к разговору», — сказал глава государства. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Президент добавил, что после своего недавнего визита в Китай и консультаций в Европе телефонных переговоров с Трампом пока не проводилось. При этом он утонил, что американский коллега также открыт к диалогу. 

Ранее Трамп заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера, уточнив, что никаких наработок по диалогу пока нет.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Одной из ключевых тем мероприятия стали вопросы международного сотрудничества и экономического развития Дальнего Востока.

URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».

