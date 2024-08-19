Bild: прадед вице-канцлера ФРГ использовал рабов из СССР на своей ферме

19 августа 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Вальтер Гранцов также использовал труд заключенных из концлагеря Нойенгамме, передает Bild Фото: Роман Наумов © URA.RU Во времена гитлеровской Германии прадед нынешнего вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека Вальтер Гранцов в качестве рабочей силы на своей плантации использовал рабов с территории Польши и СССР. Об этом сообщает газета Bild. «Прадед нынешнего вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека Вальтер Гранцов во времена гитлеровской Германии использовал на своей плантации труд узников концлагеря, а также подневольных рабочих с территории СССР и Польши», — говорится в архивных документах, информацию из них передает газета. Также он использовал труд заключенных из концлагеря Нойенгамме в своем хозяйстве. Они работали под надзором офицеров СС, а Гранцов утверждал в суде, что рабочие выглядели жизнерадостными. Кроме того, он заявлял в суде о хорошем обращении с ними и о том, что узнал о массовых убийствах евреев лишь после войны. Ранее немецкий журнал Bunte раскрыл информацию о нацистском прошлом Вальтера Гранцова, который был частью руководства террористического режима нацистской Германии, министром народного просвещения и пропаганды нацистской Германии и другом одного из последователей лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса. Хабек признал, что обсуждение этой темы с семьей повлияло на формирование его взглядов и политической ответственности. Вальтер Гранцов был принят в СС Генрихом Гиммлером, получал поздравления и подарки от него, встречался с Адольфом Гитлером и был одним из ключевых управленцев промышленности. Супруга Йозефа Геббельса Магда упоминается как его «невестка». В мае 1948 года Вальтер Гранцов был приговорен к штрафу в шесть тысяч рейхсмарок. Отбытый им срок в заключении, включая время в британском лагере для военнопленных, был зачтен, и он был освобожден. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во времена гитлеровской Германии прадед нынешнего вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека Вальтер Гранцов в качестве рабочей силы на своей плантации использовал рабов с территории Польши и СССР. Об этом сообщает газета Bild. «Прадед нынешнего вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека Вальтер Гранцов во времена гитлеровской Германии использовал на своей плантации труд узников концлагеря, а также подневольных рабочих с территории СССР и Польши», — говорится в архивных документах, информацию из них передает газета. Также он использовал труд заключенных из концлагеря Нойенгамме в своем хозяйстве. Они работали под надзором офицеров СС, а Гранцов утверждал в суде, что рабочие выглядели жизнерадостными. Кроме того, он заявлял в суде о хорошем обращении с ними и о том, что узнал о массовых убийствах евреев лишь после войны. Ранее немецкий журнал Bunte раскрыл информацию о нацистском прошлом Вальтера Гранцова, который был частью руководства террористического режима нацистской Германии, министром народного просвещения и пропаганды нацистской Германии и другом одного из последователей лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса. Хабек признал, что обсуждение этой темы с семьей повлияло на формирование его взглядов и политической ответственности. Вальтер Гранцов был принят в СС Генрихом Гиммлером, получал поздравления и подарки от него, встречался с Адольфом Гитлером и был одним из ключевых управленцев промышленности. Супруга Йозефа Геббельса Магда упоминается как его «невестка». В мае 1948 года Вальтер Гранцов был приговорен к штрафу в шесть тысяч рейхсмарок. Отбытый им срок в заключении, включая время в британском лагере для военнопленных, был зачтен, и он был освобожден.