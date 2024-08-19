В боях под Курском погиб экс-начальник угрозыска Севастополя Яблоков

19 августа 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Яблокова похоронят в Новочебоксарске Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В боях с ВСУ в Суджанском районе под Курком погиб бывший руководитель уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю Андрей Яблоков. Он отправился на фронт в качестве добровольца, сообщает пресс-служба ведомства. «12 августа 2024 года при штурме села Мартыновка Суджанского района Курской области героически погиб наш товарищ, пенсионер МВД майор полиции в отставке Андрей Александрович Яблоков», — говорится в сообщении, информацию передает ТАСС. Уточняется, что офицера похоронят в Новочебоксарске. Яблоков начал свою карьеру в органах внутренних дел в 2005 году, занимая должность милиционера батальона патрульно-постовой службы в Новочебоксарске Чувашской Республики. Он прошел путь до начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю, где отличился раскрытием ряда тяжких и особо тяжких преступлений. За время службы Андрей Яблоков был награжден ведомственными наградами и знаками отличия МВД России. В 2023 году он уволился из органов внутренних дел по выслуге лет. После увольнения из МВД Яблоков добровольно поступил на службу в ВС РФ, активно участвуя в спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В боях с ВСУ в Суджанском районе под Курком погиб бывший руководитель уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю Андрей Яблоков. Он отправился на фронт в качестве добровольца, сообщает пресс-служба ведомства. «12 августа 2024 года при штурме села Мартыновка Суджанского района Курской области героически погиб наш товарищ, пенсионер МВД майор полиции в отставке Андрей Александрович Яблоков», — говорится в сообщении, информацию передает ТАСС. Уточняется, что офицера похоронят в Новочебоксарске. Яблоков начал свою карьеру в органах внутренних дел в 2005 году, занимая должность милиционера батальона патрульно-постовой службы в Новочебоксарске Чувашской Республики. Он прошел путь до начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю, где отличился раскрытием ряда тяжких и особо тяжких преступлений. За время службы Андрей Яблоков был награжден ведомственными наградами и знаками отличия МВД России. В 2023 году он уволился из органов внутренних дел по выслуге лет. После увольнения из МВД Яблоков добровольно поступил на службу в ВС РФ, активно участвуя в спецоперации.