Россиянам назвали выгодный способ инвестиций в условиях экономической неопределенности

В условиях экономической нестабильности стоит обращать внимание на инвестиции в драгметаллы. Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков рассказал URA.RU, что золото и серебро являются надежными инструментами для сохранения покупательной способности сбережений. Эти металлы эффективно защищают от инфляции и обладают стабильной ценностью на протяжении тысячелетий, в отличие от акций или криптовалют.
«Драгоценные металлы исторически служат защитой от инфляции. Когда цены на товары растут, стоимость золота и серебра, как правило, тоже увеличивается. Это помогает сохранить покупательную способность ваших сбережений. Золото и серебро имеют ценность на протяжении тысячелетий. В отличие от акций или криптовалют, они не теряют своей значимости со временем», — заявил Ходченков.
Он добавил, что инвестиции в драгоценные металлы, такие как золото и серебро, помогают диверсифицировать портфель, защищая его от рыночных потрясений и инфляции. Эти инвестиции, по словам Ходченкова, подходят консервативным инвесторам и тем, кто «ищет безопасную гавань для своих средств в нестабильные времена».
Долгосрочные инвесторы также могут включить золото и серебро в свои портфели из-за их потенциала роста. Начать можно с покупки физических монет или слитков, что потребует заботы об их хранении и безопасности, либо инвестировать в биржевые фонды (ETF), которые обеспечивают удобство и уменьшают риски, заключил инвестор.
В России часто возникает вопрос о том, куда лучше вложить деньги, чтобы не только сохранить, но и приумножить свои средства. Эксперты отмечают, что хорошими вариантами являются инвестиции в акции IT-компаний или использование банковских вкладов. Также стоит рассмотреть возможность вложений в среднесрочные облигации, акции компаний и валюту, так как такие инвестиции могут помочь россиянам обеспечить финансовую стабильность в старости, передает 360.ru.
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