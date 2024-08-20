Захарова: Украина уничтожает православие на корню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Киев, храм, церковь, майдан, гуманитарная помощь, религия, михайловский златоверхий собор, упц, украинская православная церковь
Мария Захарова подчеркнула, что киевские власти занимаются полным уничтожением православия на Украине Фото:

В МИД РФ уверены, что Киев, представляя альтернативу Украинской православной церкви (УПЦ), на самом деле глумится на православными обычаями. Отнимая храмы и святыни, киевские власти уничтожают православие на корню. С таким тезисом выступила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Это ложная квазицерковь, которая использует схожие [православные] ритуалы, [при этом] отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», — сказала Захарова в разговоре с телеканалом «Звезда». Тем не менее она отметила, что на Украине остаются люди, которые отстаивают честь УПЦ, сохраняя православные нормы.

На Украине на протяжении более года пытались законодательно запретить деятельность УПЦ. Церковь обвиняли в поддержке России. Спустя время, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла соответствующий документ. Всеукраинский совет церквей поддержал данную законодательную инициативу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В МИД РФ уверены, что Киев, представляя альтернативу Украинской православной церкви (УПЦ), на самом деле глумится на православными обычаями. Отнимая храмы и святыни, киевские власти уничтожают православие на корню. С таким тезисом выступила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. «Это ложная квазицерковь, которая использует схожие [православные] ритуалы, [при этом] отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», — сказала Захарова в разговоре с телеканалом «Звезда». Тем не менее она отметила, что на Украине остаются люди, которые отстаивают честь УПЦ, сохраняя православные нормы. На Украине на протяжении более года пытались законодательно запретить деятельность УПЦ. Церковь обвиняли в поддержке России. Спустя время, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла соответствующий документ. Всеукраинский совет церквей поддержал данную законодательную инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...