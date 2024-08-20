Захарова: Украина уничтожает православие на корню

20 августа 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Мария Захарова подчеркнула, что киевские власти занимаются полным уничтожением православия на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В МИД РФ уверены, что Киев, представляя альтернативу Украинской православной церкви (УПЦ), на самом деле глумится на православными обычаями. Отнимая храмы и святыни, киевские власти уничтожают православие на корню. С таким тезисом выступила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. «Это ложная квазицерковь, которая использует схожие [православные] ритуалы, [при этом] отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», — сказала Захарова в разговоре с телеканалом «Звезда». Тем не менее она отметила, что на Украине остаются люди, которые отстаивают честь УПЦ, сохраняя православные нормы. На Украине на протяжении более года пытались законодательно запретить деятельность УПЦ. Церковь обвиняли в поддержке России. Спустя время, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла соответствующий документ. Всеукраинский совет церквей поддержал данную законодательную инициативу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В МИД РФ уверены, что Киев, представляя альтернативу Украинской православной церкви (УПЦ), на самом деле глумится на православными обычаями. Отнимая храмы и святыни, киевские власти уничтожают православие на корню. С таким тезисом выступила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. «Это ложная квазицерковь, которая использует схожие [православные] ритуалы, [при этом] отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», — сказала Захарова в разговоре с телеканалом «Звезда». Тем не менее она отметила, что на Украине остаются люди, которые отстаивают честь УПЦ, сохраняя православные нормы. На Украине на протяжении более года пытались законодательно запретить деятельность УПЦ. Церковь обвиняли в поддержке России. Спустя время, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла соответствующий документ. Всеукраинский совет церквей поддержал данную законодательную инициативу.