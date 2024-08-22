Спасатели не нашли одного человека после удара ВСУ по порту «Кавказ»

В результате атаки на железнодорожный паром в порту «Кавказ», совершенной ВСУ, один человек считается пропавшим без вести, продолжается его поиск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека. Операция по поиску продолжается», — говорится в сообщении.
В четверг ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, судно затонуло в результате полученных повреждений. На территории порта в настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Судьба двоих членов экипажа остается неизвестной, 17 человек спасено.
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