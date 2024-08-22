Спасатели не нашли одного человека после удара ВСУ по порту «Кавказ»

23 августа 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Операция по поиску продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате атаки на железнодорожный паром в порту «Кавказ», совершенной ВСУ, один человек считается пропавшим без вести, продолжается его поиск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека. Операция по поиску продолжается», — говорится в сообщении. В четверг ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, судно затонуло в результате полученных повреждений. На территории порта в настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Судьба двоих членов экипажа остается неизвестной, 17 человек спасено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки на железнодорожный паром в порту «Кавказ», совершенной ВСУ, один человек считается пропавшим без вести, продолжается его поиск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека. Операция по поиску продолжается», — говорится в сообщении. В четверг ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, судно затонуло в результате полученных повреждений. На территории порта в настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Судьба двоих членов экипажа остается неизвестной, 17 человек спасено.