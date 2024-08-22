22 августа 2024

На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту «Кавказ»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, фура, грузовик, дальнобойщик, daf, даф
Фуры разворачивают за 13 километров от трагедии Фото:

На Кубани в результате атаки на железнодорожный паром в порту «Кавказ» водителей фур и легковых машин разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич. Порядка 65 большегрузов находятся на накопительной площадке недалеко от местного поселка.

«Водителей транспорта после атаки ВСУ разворачивают на посту ДПС за 13 километров от порта „Кавказ“. Столпотворения машин возле поселка Ильич не произошло — большинство водителей поехали через Ростов сухопутным путем», — сообщили РИА Новости в администрации стоянки.

Отмечается, что порт не будет работать минимум два-три дня. Через него перевозили продукты и товары первой необходимости в Крым.

В четверг ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, судно затонуло в результате полученных повреждений. На территории порта в настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Судьба двоих членов экипажа остается неизвестной, 17 человек спасено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Кубани в результате атаки на железнодорожный паром в порту «Кавказ» водителей фур и легковых машин разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич. Порядка 65 большегрузов находятся на накопительной площадке недалеко от местного поселка. «Водителей транспорта после атаки ВСУ разворачивают на посту ДПС за 13 километров от порта „Кавказ“. Столпотворения машин возле поселка Ильич не произошло — большинство водителей поехали через Ростов сухопутным путем», — сообщили РИА Новости в администрации стоянки. Отмечается, что порт не будет работать минимум два-три дня. Через него перевозили продукты и товары первой необходимости в Крым. В четверг ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, судно затонуло в результате полученных повреждений. На территории порта в настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Судьба двоих членов экипажа остается неизвестной, 17 человек спасено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...