На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту «Кавказ»

23 августа 2024 в 05:22 Размер текста - 17 +

Фуры разворачивают за 13 километров от трагедии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Кубани в результате атаки на железнодорожный паром в порту «Кавказ» водителей фур и легковых машин разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич. Порядка 65 большегрузов находятся на накопительной площадке недалеко от местного поселка. «Водителей транспорта после атаки ВСУ разворачивают на посту ДПС за 13 километров от порта „Кавказ“. Столпотворения машин возле поселка Ильич не произошло — большинство водителей поехали через Ростов сухопутным путем», — сообщили РИА Новости в администрации стоянки. Отмечается, что порт не будет работать минимум два-три дня. Через него перевозили продукты и товары первой необходимости в Крым. В четверг ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, судно затонуло в результате полученных повреждений. На территории порта в настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Судьба двоих членов экипажа остается неизвестной, 17 человек спасено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Кубани в результате атаки на железнодорожный паром в порту «Кавказ» водителей фур и легковых машин разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич. Порядка 65 большегрузов находятся на накопительной площадке недалеко от местного поселка. «Водителей транспорта после атаки ВСУ разворачивают на посту ДПС за 13 километров от порта „Кавказ“. Столпотворения машин возле поселка Ильич не произошло — большинство водителей поехали через Ростов сухопутным путем», — сообщили РИА Новости в администрации стоянки. Отмечается, что порт не будет работать минимум два-три дня. Через него перевозили продукты и товары первой необходимости в Крым. В четверг ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, судно затонуло в результате полученных повреждений. На территории порта в настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Судьба двоих членов экипажа остается неизвестной, 17 человек спасено.