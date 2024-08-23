Парк «Патриот» сменил руководителя после дела о хищении 40 млн рублей из бюджета

Владимир Михайлюк временно возглавил парк «Патриот» после ареста Вячеслава Ахмедова. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
«Михайлюк Владимир Владимирович. Должность: временно исполняющий обязанности директора», — указано в реестре. До этого Михайлюк был заместителем директора парка, был начальником многофункционального огневого центра в парке «Патриот».
Ранее в Москве произошли задержания. Среди них оказались Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития (ГУИР), генерал-майор Владимир Шестеров. Их подозревают в присвоении финансовых средств. Ахмедов попытался обжаловать свой арест. URA.RU опубликовало материал о ярких скандалах, связанных с коррупционными делами в Министерстве обороны РФ.
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