Парк «Патриот» сменил руководителя после дела о хищении 40 млн рублей из бюджета

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Врио директора парка "Патриот" вместо арестованного Ахмедова назначен его заместитель Владимир Михайлюк
Врио директора парка "Патриот" вместо арестованного Ахмедова назначен его заместитель Владимир Михайлюк Фото:

Владимир Михайлюк временно возглавил парк «Патриот» после ареста Вячеслава Ахмедова. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

«Михайлюк Владимир Владимирович. Должность: временно исполняющий обязанности директора», — указано в реестре. До этого Михайлюк был заместителем директора парка, был начальником многофункционального огневого центра в парке «Патриот».

Ранее в Москве произошли задержания. Среди них оказались Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития (ГУИР), генерал-майор Владимир Шестеров. Их подозревают в присвоении финансовых средств. Ахмедов попытался обжаловать свой арест. URA.RU опубликовало материал о ярких скандалах, связанных с коррупционными делами в Министерстве обороны РФ.

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Владимир Михайлюк временно возглавил парк «Патриот» после ареста Вячеслава Ахмедова. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц. «Михайлюк Владимир Владимирович. Должность: временно исполняющий обязанности директора», — указано в реестре. До этого Михайлюк был заместителем директора парка, был начальником многофункционального огневого центра в парке «Патриот». Ранее в Москве произошли задержания. Среди них оказались Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития (ГУИР), генерал-майор Владимир Шестеров. Их подозревают в присвоении финансовых средств. Ахмедов попытался обжаловать свой арест. URA.RU опубликовало материал о ярких скандалах, связанных с коррупционными делами в Министерстве обороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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