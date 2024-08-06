Директор парка «Патриот» обжаловал свой арест

06 августа 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Вячеслав Ахмедов, задержанный по подозрению в хищении средств, хочет обжаловать свой арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, задержанный по подозрению в хищении средств, выделенных на финансирование парка, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда. «В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова», — заявили ТАСС в пресс-службе суда. Там же отметили, что дата заседания в апелляционной инстанции еще не назначена. Ранее в Москве были задержаны Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития (ГУИР) генерал-майор Владимир Шестеров. Их обвиняют в хищении средств. URA.RU подготовило материал о резонансных скандалах по делу коррупции в МО РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, задержанный по подозрению в хищении средств, выделенных на финансирование парка, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда. «В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова», — заявили ТАСС в пресс-службе суда. Там же отметили, что дата заседания в апелляционной инстанции еще не назначена. Ранее в Москве были задержаны Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития (ГУИР) генерал-майор Владимир Шестеров. Их обвиняют в хищении средств. URA.RU подготовило материал о резонансных скандалах по делу коррупции в МО РФ.