Директор парка «Патриот» обжаловал свой арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Вячеслав Ахмедов, задержанный по подозрению в хищении средств, хочет обжаловать свой арест Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, задержанный по подозрению в хищении средств, выделенных на финансирование парка, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова», — заявили ТАСС в пресс-службе суда. Там же отметили, что дата заседания в апелляционной инстанции еще не назначена.

Ранее в Москве были задержаны Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития (ГУИР) генерал-майор Владимир Шестеров. Их обвиняют в хищении средств. URA.RU подготовило материал о резонансных скандалах по делу коррупции в МО РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, задержанный по подозрению в хищении средств, выделенных на финансирование парка, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда. «В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова», — заявили ТАСС в пресс-службе суда. Там же отметили, что дата заседания в апелляционной инстанции еще не назначена. Ранее в Москве были задержаны Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития (ГУИР) генерал-майор Владимир Шестеров. Их обвиняют в хищении средств. URA.RU подготовило материал о резонансных скандалах по делу коррупции в МО РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...