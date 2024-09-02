Семья из Сургута закупила партию грузов для бойцов из ЯНАО

Семейная пара из Сургута (ХМАО) Сергей и Юлия с первых дней специальной военной операции помогают военнослужащим. Они откликнулись на сбор, объявленный ямальскими волонтерами и купили партию бензопил и Powerbank, рассказал URA.RU волонтер и ветеран боевых действий из Пуровского района Алексей Шевцов.
«Спасибо моим друзьям Сергею и Юлии, они с первых дней помогают нам и бойцам. Как узнали, что нам нужна помощь сразу поехали купили бензопилы для парней и коробку Powerbank», — рассказал Алексей Шевцов корреспонденту агентства. Инструменты и электронные устройства будут переданы в зону боевых действий.
Волонтеры ЯНАО активно сотрудничают с предпринимателями для исполнения необходимых заявок. В просьбах военнослужащих преобладают медикаменты, продукты, генераторы, теплопушки, инструменты для оборудования блиндажей и окопов, маскировочные сети.
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