Медведев назвал выборы в Курской области залогом победы в СВО

Прошедшие в Курской области выборы можно назвать одним из залогов будущей победы России в СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он поблагодарил жителей региона за сознательность и проявление воли в важной для страны ситуации.
«Сознательность жителей Курской области, пришедших на выборы в подвергающемся вооруженному нападению украинских сил регионе, можно назвать одним из залогов будущей победы России в специальной военной операции», — заявил Медведев, пишет ТАСС. Также он поблагодарил за слаженную работу членов избиркомов и волонтеров.
Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября. Ранее Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись.
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