Медведев назвал выборы в Курской области залогом победы в СВО

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев поблагодарил за слаженную работу членов избиркомов и волонтеров Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Прошедшие в Курской области выборы можно назвать одним из залогов будущей победы России в СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он поблагодарил жителей региона за сознательность и проявление воли в важной для страны ситуации.

«Сознательность жителей Курской области, пришедших на выборы в подвергающемся вооруженному нападению украинских сил регионе, можно назвать одним из залогов будущей победы России в специальной военной операции», — заявил Медведев, пишет ТАСС. Также он поблагодарил за слаженную работу членов избиркомов и волонтеров.

Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября. Ранее Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись.

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Прошедшие в Курской области выборы можно назвать одним из залогов будущей победы России в СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он поблагодарил жителей региона за сознательность и проявление воли в важной для страны ситуации. «Сознательность жителей Курской области, пришедших на выборы в подвергающемся вооруженному нападению украинских сил регионе, можно назвать одним из залогов будущей победы России в специальной военной операции», — заявил Медведев, пишет ТАСС. Также он поблагодарил за слаженную работу членов избиркомов и волонтеров. Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября. Ранее Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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