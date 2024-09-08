Медведев назвал выборы в Курской области залогом победы в СВО

08 сентября 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев поблагодарил за слаженную работу членов избиркомов и волонтеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Прошедшие в Курской области выборы можно назвать одним из залогов будущей победы России в СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он поблагодарил жителей региона за сознательность и проявление воли в важной для страны ситуации. «Сознательность жителей Курской области, пришедших на выборы в подвергающемся вооруженному нападению украинских сил регионе, можно назвать одним из залогов будущей победы России в специальной военной операции», — заявил Медведев, пишет ТАСС. Также он поблагодарил за слаженную работу членов избиркомов и волонтеров. Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября. Ранее Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прошедшие в Курской области выборы можно назвать одним из залогов будущей победы России в СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он поблагодарил жителей региона за сознательность и проявление воли в важной для страны ситуации. «Сознательность жителей Курской области, пришедших на выборы в подвергающемся вооруженному нападению украинских сил регионе, можно назвать одним из залогов будущей победы России в специальной военной операции», — заявил Медведев, пишет ТАСС. Также он поблагодарил за слаженную работу членов избиркомов и волонтеров. Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября. Ранее Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись.