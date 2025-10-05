Алена Водонаева сообщила о смерти своей бабушки
У бывшей участницы Дом-2 и телеведущей Алены водонаевой умерла бабушка, страдавшая от Альцгеймера. Она скончалась на 87-м году жизни. Об этом Алена Водонаева сообщила вчера вечером в своем telegram-канале.
«Сегодня в 17:17 ушла моя бабушка. Мы с братом были с ней в эти минуты. Ушла на наших глазах, с рукой в моей руке». Написала телеведущая в социальной сети.
