Алена Водонаева сообщила о смерти своей бабушки

У блогерши Алены Водонаевой умерла бабушка
Алена Водонаева сообщила о смерти своей бабушки
Алена Водонаева сообщила о смерти своей бабушки Фото:

У бывшей участницы Дом-2 и телеведущей Алены водонаевой умерла бабушка, страдавшая от Альцгеймера. Она скончалась на 87-м году жизни. Об этом Алена Водонаева сообщила вчера вечером в своем telegram-канале.  

«Сегодня в 17:17 ушла моя бабушка. Мы с братом были с ней в эти минуты. Ушла на наших глазах, с рукой в моей руке».  Написала телеведущая в социальной сети.  

