Муж измельчил финалистку конкурса «Мисс Швейцария» в блендере

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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, школьный блендер
Муж погибшей Кристины Йоксимович пытался измельчить части ее тела в блендере Фото:

В Швейцарии продолжается расследование убийства финалистки конкурса красоты «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович. Главным подозреваемым является муж жертвы с выявленными признаками психического отклонения. Тело девушки было расчленено в прачечной с помощью лобзика, ножа и секатора. Затем несколько частей тела были измельчены ручным блендером. Об этом пишет Bzbasel.

«По данным издания, женщину задушили. Согласно протоколу вскрытия, тело было расчленено в прачечной с помощью лобзика, ножа и секатора. Затем несколько частей тела были измельчены ручным блендером», — передают авторы материала. Журналисты, ссылаясь на данные расследования, отмечают, что муж задушил свою жену, а затем изрубил тело. Подозреваемый был арестован.

Федеральный суд Швейцарии постановил, что задержанный имеет «конкретные психические отклонения». Мужчина склонен к совершению насилия. Само убийство произошло еще в феврале этого года. При этом, согласно постановлению суда, арестованный супруг убитой открыто признался в убийстве в марте, когда проходила реконструкция преступления в рамках расследования. Тогда он заявил, что его жена якобы напала на него с ножом. До этого он говорил, что просто нашел тело и в панике расчленил его. После ареста подозреваемый подал заявление об освобождении из тюрьмы, которое затем попало в Федеральный суд. Ему отказали.

Кристина Йоксимович в прошлом удостоилась титула «Мисс северо-западная Швейцария» и была финалисткой национального конкурса «Мисс Швейцария» в 2007 году. Женщина погибла в возрасте 38 лет.

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В Швейцарии продолжается расследование убийства финалистки конкурса красоты «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович. Главным подозреваемым является муж жертвы с выявленными признаками психического отклонения. Тело девушки было расчленено в прачечной с помощью лобзика, ножа и секатора. Затем несколько частей тела были измельчены ручным блендером. Об этом пишет Bzbasel. «По данным издания, женщину задушили. Согласно протоколу вскрытия, тело было расчленено в прачечной с помощью лобзика, ножа и секатора. Затем несколько частей тела были измельчены ручным блендером», — передают авторы материала. Журналисты, ссылаясь на данные расследования, отмечают, что муж задушил свою жену, а затем изрубил тело. Подозреваемый был арестован. Федеральный суд Швейцарии постановил, что задержанный имеет «конкретные психические отклонения». Мужчина склонен к совершению насилия. Само убийство произошло еще в феврале этого года. При этом, согласно постановлению суда, арестованный супруг убитой открыто признался в убийстве в марте, когда проходила реконструкция преступления в рамках расследования. Тогда он заявил, что его жена якобы напала на него с ножом. До этого он говорил, что просто нашел тело и в панике расчленил его. После ареста подозреваемый подал заявление об освобождении из тюрьмы, которое затем попало в Федеральный суд. Ему отказали. Кристина Йоксимович в прошлом удостоилась титула «Мисс северо-западная Швейцария» и была финалисткой национального конкурса «Мисс Швейцария» в 2007 году. Женщина погибла в возрасте 38 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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