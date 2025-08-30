В Ростовской области МЧС борется с тремя пожарами общей площадью 6000 квадратных метров

В Ростовской области сотрудники МЧС России тушат сразу три крупных природных пожара общей площадью около шести тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Один из самых сложных очагов возгорания — в хуторе Мержаново Неклиновского района, где огнем повреждена популярная туристическая достопримечательность — Маяк Мержаново.
«В Ростове-на-Дону, на улице Левобережная, загорелся сухостой на 1500 квадратах. <...> В Аксайском районе огнеборцы МЧС России локализовали ландшафтный пожар на 3000 квадратах. Ликвидирован пожар на 1500 квадратах в хуторе Мержаново Неклиновского района», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В ведомстве добавили, что только в Мержаново сильный ветер способствовал распространению огня на жилые здания: повреждены два частных дома, хозпостройка и два легковых автомобиля. На месте работали 30 специалистов и 11 единиц техники.
Власти Ростовской области держат ситуацию на контроле и оказывают поддержку жителям пострадавших районов. Спасатели просят соблюдать меры пожарной безопасности и сообщать обо всех новых возгораниях по телефону экстренных служб.
В результате пожара, отмечали журналисты, полностью сгорел Маяк в хуторе Мержаново. Объект изначально построили для сериала «Смотритель маяка». Губернатор региона Юрий Слюсарь также сообщал о пожарах, передает телеканал «Царьград».
