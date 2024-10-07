10 самых надежных автомобилей

На вторичном рынке России представлен широкий выбор надежных китайских автомобилей с пробегом. Автодилеры «Автодом» представили список из 10 качественных марок.
«Понятие надежности автомобиля напрямую коррелирует с его остаточной стоимостью, то есть с прогнозом ценности машины после трех лет ее использования», — отметили в пресс-службе изданию «Газета.ру». В качестве примеров надежных моделей были названы Omoda С5, которая может сохранить до 89% от первоначальной цены, и Changan Uni-K с показателем до 87% остаточной стоимости.
В список самых надежных китайских автомобилей с пробегом также вошли Changan Uni-V, GAC GS8 и Kaiyi e5, а также Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion. При выборе подержанного автомобиля эксперты «Автодома» советуют обращать внимание на популярность бренда в России, наличие сервисных центров, стоимость запчастей и год выпуска машины.
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