10 самых надежных автомобилей

«Автодом»: на рынке России представлен широкий выбор надежных китайских авто
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Changan считается одним из самых надежных китайских автомобилей
Changan считается одним из самых надежных китайских автомобилей Фото:

На вторичном рынке России представлен широкий выбор надежных китайских автомобилей с пробегом. Автодилеры «Автодом» представили список из 10 качественных марок.

«Понятие надежности автомобиля напрямую коррелирует с его остаточной стоимостью, то есть с прогнозом ценности машины после трех лет ее использования», — отметили в пресс-службе изданию «Газета.ру». В качестве примеров надежных моделей были названы Omoda С5, которая может сохранить до 89% от первоначальной цены, и Changan Uni-K с показателем до 87% остаточной стоимости.

В список самых надежных китайских автомобилей с пробегом также вошли Changan Uni-V, GAC GS8 и Kaiyi e5, а также Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion. При выборе подержанного автомобиля эксперты «Автодома» советуют обращать внимание на популярность бренда в России, наличие сервисных центров, стоимость запчастей и год выпуска машины.

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На вторичном рынке России представлен широкий выбор надежных китайских автомобилей с пробегом. Автодилеры «Автодом» представили список из 10 качественных марок. «Понятие надежности автомобиля напрямую коррелирует с его остаточной стоимостью, то есть с прогнозом ценности машины после трех лет ее использования», — отметили в пресс-службе изданию «Газета.ру». В качестве примеров надежных моделей были названы Omoda С5, которая может сохранить до 89% от первоначальной цены, и Changan Uni-K с показателем до 87% остаточной стоимости. В список самых надежных китайских автомобилей с пробегом также вошли Changan Uni-V, GAC GS8 и Kaiyi e5, а также Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion. При выборе подержанного автомобиля эксперты «Автодома» советуют обращать внимание на популярность бренда в России, наличие сервисных центров, стоимость запчастей и год выпуска машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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