В Пензенской области жители обрушились на лесничего, застрелившего истощенного медвежонка

Shot: пензенского лесничего, убившего медвежонка, требуют отстранить от работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесничий застрелил истощенного медвежонка в Пензенской области, пишет Shot
Лесничий застрелил истощенного медвежонка в Пензенской области, пишет Shot Фото:

Жители Пензенской области возмущены действиями местного лесничего, который застрелил истощенного медвежонка. Они требуют отстранить его от работы.

«Лесничего из Пензенской области, застрелившего истощенного медвежонка, требуют отстранить от работы», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что лесничего обвиняют в превышении полномочий и незаконном убийстве редкого животного, занесенного в Красную книгу региона.

В полиции сообщили, что лесничий расчленил животное, а его голову хотел повесить на стену. Сейчас тело медвежонка отправлено на экспертизу. Группа охотников Пензенской области осудила действия лесничего. Они считают, что он не имел права стрелять в населенном пункте. Охотники готовятся обратиться к министру лесхоза с требованием отстранить лесничего от работы и дать справедливую оценку его действиям. 

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Жители Пензенской области возмущены действиями местного лесничего, который застрелил истощенного медвежонка. Они требуют отстранить его от работы. «Лесничего из Пензенской области, застрелившего истощенного медвежонка, требуют отстранить от работы», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что лесничего обвиняют в превышении полномочий и незаконном убийстве редкого животного, занесенного в Красную книгу региона. В полиции сообщили, что лесничий расчленил животное, а его голову хотел повесить на стену. Сейчас тело медвежонка отправлено на экспертизу. Группа охотников Пензенской области осудила действия лесничего. Они считают, что он не имел права стрелять в населенном пункте. Охотники готовятся обратиться к министру лесхоза с требованием отстранить лесничего от работы и дать справедливую оценку его действиям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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