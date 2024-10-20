В Пензенской области жители обрушились на лесничего, застрелившего истощенного медвежонка

Жители Пензенской области возмущены действиями местного лесничего, который застрелил истощенного медвежонка. Они требуют отстранить его от работы.
«Лесничего из Пензенской области, застрелившего истощенного медвежонка, требуют отстранить от работы», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что лесничего обвиняют в превышении полномочий и незаконном убийстве редкого животного, занесенного в Красную книгу региона.
В полиции сообщили, что лесничий расчленил животное, а его голову хотел повесить на стену. Сейчас тело медвежонка отправлено на экспертизу. Группа охотников Пензенской области осудила действия лесничего. Они считают, что он не имел права стрелять в населенном пункте. Охотники готовятся обратиться к министру лесхоза с требованием отстранить лесничего от работы и дать справедливую оценку его действиям.
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