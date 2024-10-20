Пригожин сообщил, что многомиллионный иск к сыну Валерии урегулировали

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ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , валерия, пригожин иосиф
Иосиф Пригожин заявил, что ситуация с иском к сыну Валерии была урегулирована Фото:

Спор между бизнесменом Валентином Демчуком и предпринимателем Арсением Шульгиным, сыном певицы Валерии, был урегулирован. Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

«Это гражданско-правовое дело. Арсений [Шульгин] предприниматель. Гражданские-правовые отношения выясняются у предпринимателей часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — сказал Пригожин в разговоре с журналистами ТАСС.

До урегулирования спора Валентин Демчук подал иск против Арсения Шульгина на сумму более 500 тысяч долларов, требуя взыскать с него по договору займа свыше 587 тысяч долларов. В Тверском суде Москвы подтвердили прием иска к производству 7 июня 2024 года. Рассмотрение дела было отложено до конца ноября, а итоговая сумма исковых требований несколько раз изменялась. URA.RU сообщало, что известно о данной ситуации в отдельном материале.

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Спор между бизнесменом Валентином Демчуком и предпринимателем Арсением Шульгиным, сыном певицы Валерии, был урегулирован. Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин. «Это гражданско-правовое дело. Арсений [Шульгин] предприниматель. Гражданские-правовые отношения выясняются у предпринимателей часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — сказал Пригожин в разговоре с журналистами ТАСС. До урегулирования спора Валентин Демчук подал иск против Арсения Шульгина на сумму более 500 тысяч долларов, требуя взыскать с него по договору займа свыше 587 тысяч долларов. В Тверском суде Москвы подтвердили прием иска к производству 7 июня 2024 года. Рассмотрение дела было отложено до конца ноября, а итоговая сумма исковых требований несколько раз изменялась. URA.RU сообщало, что известно о данной ситуации в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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