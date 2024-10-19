Умер актер из «Одессы-мамы» и «Нюхача» Седнев

Умер советский актер кино и сериалов, режиссер, сценарист и писатель Николай Седнев. Об этом сообщили его коллеги.
Подробности о смерти артиста не разглашаются. Режиссер Леонид Павловский в telegram-канале Одесской киностудии отметил: «Ушел яркий, самобытный и неравнодушный человек». Актеру было 72 года.
Седнев родился в 1951 году. За его плечами — студия киноактера при Одесской киностудии и факультет кинорежиссуры КГИТИ имени Карпенко-Карого.
Актер начал сниматься в кино с конца 1990-х годов. На его счету — украинские и российские проекты, такие как «Нюхач», «Пляж», «Одесса-мама», «Заяц, жареный по-берлински», «Стреляй, немедленно!», «Дружная семейка» и другие. В ряде лент Седнев выступал сценаристом и режиссером. Он является автор романа «В окрестностях Милены». Произведение вошло в лонг-лист российского «Букера».
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