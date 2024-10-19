19 октября 2024

Умер актер из «Одессы-мамы» и «Нюхача» Седнев

© Служба новостей «URA.RU»
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Николая Седнева не стало 17 октября
Николая Седнева не стало 17 октября Фото:

Умер советский актер кино и сериалов, режиссер, сценарист и писатель Николай Седнев. Об этом сообщили его коллеги. 

Подробности о смерти артиста не разглашаются. Режиссер Леонид Павловский в telegram-канале Одесской киностудии отметил: «Ушел яркий, самобытный и неравнодушный человек». Актеру было 72 года.

Седнев родился в 1951 году. За его плечами — студия киноактера при Одесской киностудии и факультет кинорежиссуры КГИТИ имени Карпенко-Карого.

Актер начал сниматься в кино с конца 1990-х годов. На его счету — украинские и российские проекты, такие как «Нюхач», «Пляж», «Одесса-мама», «Заяц, жареный по-берлински», «Стреляй, немедленно!», «Дружная семейка» и другие. В ряде лент Седнев выступал сценаристом и режиссером. Он является автор романа «В окрестностях Милены». Произведение вошло в лонг-лист российского «Букера».

Российскому зрителю Николай Седнев наиболее запомнился по ролям в "Нюхаче" и "Одессе-маме"
Российскому зрителю Николай Седнев наиболее запомнился по ролям в "Нюхаче" и "Одессе-маме"
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Умер советский актер кино и сериалов, режиссер, сценарист и писатель Николай Седнев. Об этом сообщили его коллеги.  Подробности о смерти артиста не разглашаются. Режиссер Леонид Павловский в telegram-канале Одесской киностудии отметил: «Ушел яркий, самобытный и неравнодушный человек». Актеру было 72 года. Седнев родился в 1951 году. За его плечами — студия киноактера при Одесской киностудии и факультет кинорежиссуры КГИТИ имени Карпенко-Карого. Актер начал сниматься в кино с конца 1990-х годов. На его счету — украинские и российские проекты, такие как «Нюхач», «Пляж», «Одесса-мама», «Заяц, жареный по-берлински», «Стреляй, немедленно!», «Дружная семейка» и другие. В ряде лент Седнев выступал сценаристом и режиссером. Он является автор романа «В окрестностях Милены». Произведение вошло в лонг-лист российского «Букера».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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