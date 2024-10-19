Кадыров показал кадры с захваченным под Курском бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram видеозапись, на которой показан бронированный автомобиль Oshkosh M-ATV. Его удалось захватить бойцам «Ахмата» в зоне проведения специальной военной операции.
«Бойцы полка „Ахмат-Чечня“, действующие на курском направлении… захватили почти новенький бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV. Эта техника поступила на Украину в этом году и предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области», — заявил Кадыров у себя в telegram-канале. Глава Чечни добавил, что бронеавтомобиль можно будет использовать в боевых действиях против сил НАТО после ремонта.
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