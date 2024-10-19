19 октября 2024

Кадыров показал кадры с захваченным под Курском бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV

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Кадыров заявил, что технику можно будет использовать в будущем
Кадыров заявил, что технику можно будет использовать в будущем Фото:
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram видеозапись, на которой показан бронированный автомобиль Oshkosh M-ATV. Его удалось захватить бойцам «Ахмата» в зоне проведения специальной военной операции.

«Бойцы полка „Ахмат-Чечня“, действующие на курском направлении… захватили почти новенький бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV. Эта техника поступила на Украину в этом году и предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области», — заявил Кадыров у себя в telegram-канале. Глава Чечни добавил, что бронеавтомобиль можно будет использовать в боевых действиях против сил НАТО после ремонта.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram видеозапись, на которой показан бронированный автомобиль Oshkosh M-ATV. Его удалось захватить бойцам «Ахмата» в зоне проведения специальной военной операции. «Бойцы полка „Ахмат-Чечня“, действующие на курском направлении… захватили почти новенький бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV. Эта техника поступила на Украину в этом году и предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области», — заявил Кадыров у себя в telegram-канале. Глава Чечни добавил, что бронеавтомобиль можно будет использовать в боевых действиях против сил НАТО после ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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