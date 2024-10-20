Растение полезнее лимона: от каких болезней поможет шиповник

Среди следящих за здоровьем людей особо популярны ягоды годжи и асаи. Но в России есть своя альтернатива — шиповник, который не уступает им по полезным свойствам, о которых рассказали в Роспотребнадзоре. Чем полезны ягоды шиповника, и как лучше всего их применять — в материале URA.RU.
Чем полезен шиповник
Ягоды шиповника обладают огромным количеством полезных свойств. В них присутствуют витамины К и Е, которые помогают замедлить процесс старения организма и необходимы для свертываемости крови, синтеза гемоглобина и минерализации костной ткани. Также в ягодах содержатся пигменты ликопин и бета-каротин: они очень полезны для кожи и здоровья глаз.
У шиповника очень богатый минеральный состав: в ягодах растения есть кальций, магний, калий, железо, марганец, фосфор, цинк и медь. Все эти элементы помогают организму нормализовать обмен веществ, улучшить иммунитет и регулировать уровень холестерина в крови.
Но главный плюс шиповника — рекордное количество витамина С. В 100 граммах ягод содержится 426 мг витамина — в несколько раз больше, чем в лимоне. Поэтому шиповник идеально подходит для холодных дней — его ягоды становятся прекрасным средством для профилактики простуды в мороз.
Как использовать шиповник
Шиповник можно использовать как угодно: с его ягодами делают отвары, аптечные настойки, чаи и соки. Но самым популярным и простым способом остается настой на ягодах.
Промойте ягоды шиповника и просто залейте их кипятком. Всего через два часа у вас получится напиток, который поможет устранить отеки, снизить артериальное давление, укрепить иммунитет и облегчить симптомы простуды. Если вы любите сладкое, то добавьте в настой немного меда — полезные свойства от этого никуда не пропадут.
Также шиповник можно добавлять в компоты, морсы, варенье и пастилу. В таком виде ягоды не потеряют своих свойств и сделают напитки и еду еще полезнее.
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