Растение полезнее лимона: от каких болезней поможет шиповник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, шиповник
Шиповник богат полезными витаминами Фото:

Среди следящих за здоровьем людей особо популярны ягоды годжи и асаи. Но в России есть своя альтернатива — шиповник, который не уступает им по полезным свойствам, о которых рассказали в Роспотребнадзоре. Чем полезны ягоды шиповника, и как лучше всего их применять — в материале URA.RU.

Чем полезен шиповник

Ягоды шиповника обладают огромным количеством полезных свойств. В них присутствуют витамины К и Е, которые помогают замедлить процесс старения организма и необходимы для свертываемости крови, синтеза гемоглобина и минерализации костной ткани. Также в ягодах содержатся пигменты ликопин и бета-каротин: они очень полезны для кожи и здоровья глаз.

Алексей Орлов, первый заместитель председателя правительства Свердловской области, интервью. Екатеринбург
Из шиповника получается вкусный чай
Фото:

У шиповника очень богатый минеральный состав: в ягодах растения есть кальций, магний, калий, железо, марганец, фосфор, цинк и медь. Все эти элементы помогают организму нормализовать обмен веществ, улучшить иммунитет и регулировать уровень холестерина в крови.

Но главный плюс шиповника — рекордное количество витамина С. В 100 граммах ягод содержится 426 мг витамина — в несколько раз больше, чем в лимоне. Поэтому шиповник идеально подходит для холодных дней — его ягоды становятся прекрасным средством для профилактики простуды в мороз.

Как использовать шиповник

Шиповник можно использовать как угодно: с его ягодами делают отвары, аптечные настойки, чаи и соки. Но самым популярным и простым способом остается настой на ягодах.

Промойте ягоды шиповника и просто залейте их кипятком. Всего через два часа у вас получится напиток, который поможет устранить отеки, снизить артериальное давление, укрепить иммунитет и облегчить симптомы простуды. Если вы любите сладкое, то добавьте в настой немного меда — полезные свойства от этого никуда не пропадут.

Также шиповник можно добавлять в компоты, морсы, варенье и пастилу. В таком виде ягоды не потеряют своих свойств и сделают напитки и еду еще полезнее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди следящих за здоровьем людей особо популярны ягоды годжи и асаи. Но в России есть своя альтернатива — шиповник, который не уступает им по полезным свойствам, о которых рассказали в Роспотребнадзоре. Чем полезны ягоды шиповника, и как лучше всего их применять — в материале URA.RU. Ягоды шиповника обладают огромным количеством полезных свойств. В них присутствуют витамины К и Е, которые помогают замедлить процесс старения организма и необходимы для свертываемости крови, синтеза гемоглобина и минерализации костной ткани. Также в ягодах содержатся пигменты ликопин и бета-каротин: они очень полезны для кожи и здоровья глаз. У шиповника очень богатый минеральный состав: в ягодах растения есть кальций, магний, калий, железо, марганец, фосфор, цинк и медь. Все эти элементы помогают организму нормализовать обмен веществ, улучшить иммунитет и регулировать уровень холестерина в крови. Но главный плюс шиповника — рекордное количество витамина С. В 100 граммах ягод содержится 426 мг витамина — в несколько раз больше, чем в лимоне. Поэтому шиповник идеально подходит для холодных дней — его ягоды становятся прекрасным средством для профилактики простуды в мороз. Шиповник можно использовать как угодно: с его ягодами делают отвары, аптечные настойки, чаи и соки. Но самым популярным и простым способом остается настой на ягодах. Промойте ягоды шиповника и просто залейте их кипятком. Всего через два часа у вас получится напиток, который поможет устранить отеки, снизить артериальное давление, укрепить иммунитет и облегчить симптомы простуды. Если вы любите сладкое, то добавьте в настой немного меда — полезные свойства от этого никуда не пропадут. Также шиповник можно добавлять в компоты, морсы, варенье и пастилу. В таком виде ягоды не потеряют своих свойств и сделают напитки и еду еще полезнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...