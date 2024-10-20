Песков исключил связь между отменами поездок Путина и Да Силвы на G20 и БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг возможность существования связи между отменой поездки российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии и отсутствием бразильского президента Лулы да Силвы на саммите БРИКС в Казани. По словам Пескова, такие мысли даже не возникали в Кремле.
«Нет. И в голову эта мысль не могла прийти», — ответил Песков на вопрос, есть ли связь между отменами поездок двух лидеров. Его слова приводит ТАСС.
Лула да Силва не сможет участвовать в саммите БРИКС из-за проблем со здоровьем. Сообщается, что президент Бразилии получил травму головы.
Саммит G20 пройдет в Бразилии 18-19 ноября. Генпрокурор Украины Андрей Костин планирует запросить арест Владимира Путина, если тот посетит мероприятие. Однако Путин отказался от поездки, чтобы не срывать саммит, объяснив, что обсуждение ордера от Международного уголовного суда будет неизбежным.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС. В нем примут участие более 20 мировых лидеров, которые уже подтвердили свое присутствие.
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