Залужный допустил уступку РФ территорий ради мира на Украине

Украина может уступить свои территории России, чтобы обеспечить безопасность в стране. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Валерий Залужный.
«Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос», — передает слова Залужного газета The Daily Telegraph.
Безопасность Украины играет более значимую роль, чем вопросы территориальной целостности, отметил посол. Издание добавило, что украинское руководство, которое утверждало, что мир невозможен без возвращения всех утраченных территорий, меняет свой подход.
Ранее Залужный признал, что в конфликте с Россией Украина попала почти в безвыходное положение, передает 360.ru. По словам посла, виноват Запад, который недостаточно поставлял ВСУ оружия во время контрнаступления в 2023 году.
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