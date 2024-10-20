На Западе заявили о подготовке переворота в Еврокомиссии

UnHerd: фон дер Ляйен планирует устроить переворот в ЕК ради своего влияния

20 октября 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен готовит переворот в Европе пишет Томас Фази Фото: Официальный сайт Европарламента Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится расширить полномочия политического органа, превращая его в наднациональный и авторитарный. Так считает колумнист британского портала UnHerd Томас Фази. По его словам, фон дер Ляйен создает определенную сеть так называемых зависимостей, для подготовки к захвату власти в Европе. «Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей и пересекающихся обязанностей, которые не позволяют ни одному человеку получить чрезмерное влияние, председатель Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального захвата власти», — пишет журналист в своем материале для издания UnHerd. Фази также считает, что председатель Еврокомиссии использует европейский кризис, чтобы усилить свое влияние. Для этого она также пытается манипулировать украинским кризисом в собственных интересах, подчеркнул журналист. Он раскритиковал планы по централизации бюджетной системы ЕС, которые могут усилить контроль Еврокомиссии над финансовыми потоками государств-членов, подчеркивая опасения по поводу повышения власти на уровне ЕС. Колумнист указывает на использование фон дер Ляйен «перманентного кризиса» в Европе для усиления своего влияния, включая украинский кризис для централизации внешней политики ЕС. Также он критикует планы по централизации бюджетной системы ЕС, которые могут усилить контроль Еврокомиссии над финансовыми потоками государств-членов, подчеркивая опасения по поводу увеличения власти на уровне ЕС. Ранее глава Еврокомиссии заявила, что поддерживает так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что готова оказать поддержку в своих силах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится расширить полномочия политического органа, превращая его в наднациональный и авторитарный. Так считает колумнист британского портала UnHerd Томас Фази. По его словам, фон дер Ляйен создает определенную сеть так называемых зависимостей, для подготовки к захвату власти в Европе. «Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей и пересекающихся обязанностей, которые не позволяют ни одному человеку получить чрезмерное влияние, председатель Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального захвата власти», — пишет журналист в своем материале для издания UnHerd. Фази также считает, что председатель Еврокомиссии использует европейский кризис, чтобы усилить свое влияние. Для этого она также пытается манипулировать украинским кризисом в собственных интересах, подчеркнул журналист. Он раскритиковал планы по централизации бюджетной системы ЕС, которые могут усилить контроль Еврокомиссии над финансовыми потоками государств-членов, подчеркивая опасения по поводу повышения власти на уровне ЕС. Колумнист указывает на использование фон дер Ляйен «перманентного кризиса» в Европе для усиления своего влияния, включая украинский кризис для централизации внешней политики ЕС. Также он критикует планы по централизации бюджетной системы ЕС, которые могут усилить контроль Еврокомиссии над финансовыми потоками государств-членов, подчеркивая опасения по поводу увеличения власти на уровне ЕС. Ранее глава Еврокомиссии заявила, что поддерживает так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что готова оказать поддержку в своих силах.