В США восхитились российскими танками, назвав их лучшими в мире

В США признали лучшими в мире российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает американский журнал The National Interest.
«Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 „Армата“ <...>. Модернизированный танк Т-90 был значительно улучшен с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи», — пишет The National Interest. Там добавили, что основным преимуществом «Армата» является беспилотная башня с 125 миллиметровой автоматической пушкой.
Танк «Прорыв» также оснащен новой башней и мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, отмечает издание. По словам автора, перечисленные особенности позволяют российской технике оставаться эффективной в условиях боевых действий.
Ранее механик-водитель боевой машины с позывным Зубр сообщил РИА «Новостям», что победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий на поле боя и остался в строю, передает 360.ru. По его словам, экипаж сумел нанести поражение противнику и уйти невредимым.
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