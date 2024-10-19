19 октября 2024

В США восхитились российскими танками, назвав их лучшими в мире

The National Interest: российские танки вошли в рейтинг лучших в мире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танк Т-14 «Армата» оснащен беспилотной башней
Танк Т-14 «Армата» оснащен беспилотной башней Фото:

В США признали лучшими в мире российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 „Армата“ <...>. Модернизированный танк Т-90 был значительно улучшен с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи», — пишет The National Interest. Там добавили, что основным преимуществом «Армата» является беспилотная башня с 125 миллиметровой автоматической пушкой.

Танк «Прорыв» также оснащен новой башней и мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, отмечает издание. По словам автора, перечисленные особенности позволяют российской технике оставаться эффективной в условиях боевых действий. 

Ранее механик-водитель боевой машины с позывным Зубр сообщил РИА «Новостям», что победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий на поле боя и остался в строю, передает 360.ru. По его словам, экипаж сумел нанести поражение противнику и уйти невредимым. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США признали лучшими в мире российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 „Армата“ <...>. Модернизированный танк Т-90 был значительно улучшен с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи», — пишет The National Interest. Там добавили, что основным преимуществом «Армата» является беспилотная башня с 125 миллиметровой автоматической пушкой. Танк «Прорыв» также оснащен новой башней и мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, отмечает издание. По словам автора, перечисленные особенности позволяют российской технике оставаться эффективной в условиях боевых действий.  Ранее механик-водитель боевой машины с позывным Зубр сообщил РИА «Новостям», что победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий на поле боя и остался в строю, передает 360.ru. По его словам, экипаж сумел нанести поражение противнику и уйти невредимым. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...