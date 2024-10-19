«Известия»: уже минимум в шести регионах РФ произошли массовые отравления детей

Журналисты подсчитали, что в России с начала учебного года в школах и детских садах произошло шесть массовых отравлений детей. По оценке Роспотребнадзора, до наступления 1 сентября таких происшествий было зафиксировано чуть более 20.
«С 1 сентября массовые отравления детей из-за нарушений в образовательных учреждениях произошли минимум в шести российских регионах. Роспотребнадзор сообщил, что с начала года по 1 сентября таких случаев было 21», — пишут «Известия». Наиболее серьезные случаи выявлены в учебных заведениях Тамбовской области, Коми, Якутии и на Камчатке, а также в Чите.
Последний такой факт произошел в Екатеринбурге. Там количество отравившихся учеников к 14 октября достигло 32 человек. Позже Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить качество питания в школьных столовых страны.
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