19 октября 2024

«Известия»: уже минимум в шести регионах РФ произошли массовые отравления детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сложившая ситуация уже привлекла внимание надзорных органов
Сложившая ситуация уже привлекла внимание надзорных органов Фото:

Журналисты подсчитали, что в России с начала учебного года в школах и детских садах произошло шесть массовых отравлений детей. По оценке Роспотребнадзора, до наступления 1 сентября таких происшествий было зафиксировано чуть более 20.

«С 1 сентября массовые отравления детей из-за нарушений в образовательных учреждениях произошли минимум в шести российских регионах. Роспотребнадзор сообщил, что с начала года по 1 сентября таких случаев было 21», — пишут «Известия». Наиболее серьезные случаи выявлены в учебных заведениях Тамбовской области, Коми, Якутии и на Камчатке, а также в Чите.

Последний такой факт произошел в Екатеринбурге. Там количество отравившихся учеников к 14 октября достигло 32 человек. Позже Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить качество питания в школьных столовых страны.

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Журналисты подсчитали, что в России с начала учебного года в школах и детских садах произошло шесть массовых отравлений детей. По оценке Роспотребнадзора, до наступления 1 сентября таких происшествий было зафиксировано чуть более 20. «С 1 сентября массовые отравления детей из-за нарушений в образовательных учреждениях произошли минимум в шести российских регионах. Роспотребнадзор сообщил, что с начала года по 1 сентября таких случаев было 21», — пишут «Известия». Наиболее серьезные случаи выявлены в учебных заведениях Тамбовской области, Коми, Якутии и на Камчатке, а также в Чите. Последний такой факт произошел в Екатеринбурге. Там количество отравившихся учеников к 14 октября достигло 32 человек. Позже Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить качество питания в школьных столовых страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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